"Tower of Fantasy" เผยเกมเพลย์โชว์ฉากบู๊ฟาดคอมโบเต็มพิกัด!

อาวุธต่าง ๆ ในเกมถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของ "Tower of Fantasy" โดยอาวุธเหล่านี้สามารถเปลี่ยนสภาพได้ด้วยการอัปเกรด อีกทั้งยังมาพร้อมกับระดับความหายากที่หลากหลายและพลังธาตุแบบต่าง ๆ อาวุธแต่ละอย่างจะประกอบไปด้วยสกิล 4 ชนิด ได้แก่ สกิลโจมตีปกติ, สกิลโจมตีหลบหลีก, สกิลโจมตีเฉพาะ และสกิลแบบผสมผสาน นอกจากนี้ ซึ่งสกิลโจมตีปกติสามารถแยกย่อยออกเป็นสกิลโจมตีพิเศษแบบหลายขั้นและสกิลโจมตีย่อย โดยในเกมจะมีอาวุธทั้งหมด 12 ประเภท ผู้เล่นสามารถเลือกติดตั้งอาวุธได้สูงสุดถึง 3 ชิ้นพร้อมกันนอกจากประเภทของอาวุธและสกิลแล้ว ในการต่อสู้ยังมีระบบที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ดังนี้เมื่อเป้าหมายการโจมตีถูกพุ่งเข้าชาร์จแบบเต็มกำลัง การสลับอาวุธจะส่งผลให้เกิดการใช้ท่าโจมตีแบบคอมโบโดยอัตโนมัติหากสามารถหลบหลีกการโจมตีของมอนสเตอร์ได้ถูกจังหวะ ตัวละครจะเข้าสู่ช่วงเวลาแฟนตาเซียโดยอัตโนมัติ พร้อมสะสมพลังให้กับอาวุธที่มีอยู่ โดยการสลับอาวุธจะส่งผลให้เกิดการใช้ท่าโจมตีคอมโบแบบอัตโนมัติมอนสเตอร์ต่าง ๆ จะมีจุดอ่อนเฉพาะของตัวเอง หากผู้เล่นใช้ท่าโจมตีพลังธาตุที่ถูกต้อง ค่าความเสียหายที่สร้างจะยิ่งสูงขึ้นเป็นโล่ที่ไม่มีพลังต้านทานธาตุใด ๆ และไม่มีเอฟเฟกต์ลดค่าความเสียหายพลังธาตุ เหมาะที่จะใช้ร่วมกับอาวุธธาตุที่ตรงกับจุดอ่อนของมอนสเตอร์โล่สีฟ้าที่ต้านทานการโจมตีของอาวุธกายภาพรวมถึงเอฟเฟกต์ทำลายเกราะ แต่แพ้ทางอาวุธพลังธาตุต่าง ๆ ซึ่งสามารถโล่ได้อย่างง่ายดาย"Tower of Fantasy" เป็นเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีแนว Open-world ที่นำเสนองานภาพในสไตล์อนิเมะ พร้อมเปิดให้สำรวจโลกแฟนตาซี Sci-Fi ได้อิสระ สามารถผจญภัยได้ทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือสร้างปาร์ตี้ออกลุยพร้อมกับเพื่อน ตัวเกมมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีนี้ ทั้งบนมือถือและ PC (Steam และ Epic Games Store) พร้อมรองรับภาษาไทย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลมากมายได้ที่ www.toweroffantasy-global.com และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Tower of Fantasy