เปิดตัวภาพยนตร์ "The Up Rank อาชญาเกม" พร้อมแฉด้านมืดวงการเกม 4 ส.ค.นี้

"The Up Rank อาชญาเกม" เล่าเรื่องราวเบื้องหลังของวงการเกม เมื่อ ‘แรงค์’ กลายเป็นสิ่งกำหนดคุณค่าของผู้เล่น จึงเกิดกลุ่มเกมเมอร์ที่รวมตัวกันเพื่อใช้ทักษะที่เชี่ยวชาญของตนเองมารับจ้างปั๊มแรงค์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎของเกม แต่เมื่อไม่ผิดกฎหมาย จึงกลายเป็นช่องโหว่ในการหาเงินของพวกเขา "ยู" (กิต - กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์) เด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ในการเล่นเกม ได้รับข้อเสนอจาก "โฮม" (เอม - ภูมิภัทร ถาวรศิริ) ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมรับจ้างปั๊มแรงค์ที่ชื่อ The Up Rank ร่วมกับ "พีท" (แจ็ค - กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา) อดีตโปรเพลเยอร์ และ ทอย (มีน - สุดารัตน์ ผุงศิริ) สตรีมเมอร์สาวสวยที่เป็นแฟนกับพีท เมื่อกิจการไปได้ดี โฮมจึงเริ่มคิดการใหญ่ด้วยการขยายจำนวนทีมเพื่อรับจ้างปั๊มแรงค์ให้ได้มากขึ้น ซึ่งสวนทางกับความรู้สึกของยู พีท และทอย ที่เริ่มไม่เห็นด้วยกับแผนการของโฮม และเริ่มมองหาหนทางของตัวเอง โฮมจึงตัดสินใจโจมตีจุดอ่อนของแต่ละคน เพื่อบังคับให้ทุกคนทำงานปั๊มแรงค์ต่อไป ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้ง 4 คนเริ่มพังทลายกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “เวลาเรานึกถึงเกม ทุกคนคงนึกถึงภาพเด็กเล่นเกม ไปจนถึงวงการอีสปอร์ตต่าง ๆ แต่สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Up Rank คืออีกมุมหนึ่งของวงการเกมที่ไม่เคยได้รับการพูดถึงมาก่อนในไทย คือการรับจ้างปั๊มแรงค์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอยู่จริงและทำเงินมหาศาล แต่ถือว่าเป็นด้านมืดในวงการเกม เพราะนอกจากจะเป็นการทำผิดกฎของคอมมูนิตี้เกม และอาจทำให้คนไม่กลับมาเล่นเกม ๆ นั้นจนต้องปิดตัวไป ในบางประเทศยังเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายจริงด้วย ซึ่งใน The Up Rank จะนำเสนอเรื่องราวด้านมืดของวงการเกม ผ่านตัวละครหลักทั้ง 4 ตัวละคร แต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่าง แต่มีโอกาสได้มาร่วมกันหาเงินผ่านการรับจ้างปั๊มแรงค์ ซึ่งนอกจากสะท้อนมุมมองของคนในวงการเกมแล้ว เรายังได้พูดถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสี่คนว่า เมื่อความต้องการสูงสุดของแต่ละคนต่างกัน ความเห็นแก่ตัวของคนก็จะออกมาครอบงำจิตใจ สุดท้ายเราอาจหลงลืมไปว่ามิตรภาพที่มีให้กันนั้นคืออะไรกันแน่”ความพิเศษของ "The Up Rank อาชญาเกม" นอกจากจะเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในวงการเกมปัจจุบันแล้ว ยังเป็นโปรเจ็กต์ครั้งสำคัญที่จะรวมเกมและภาพยนตร์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่าน UP RANK PACK แพ็กแรกของโลกที่รวมสิทธิประโยชน์จากเกม ภาพยนตร์ และไลฟ์สไตล์ไว้ในแพ็กเดียว โดยผู้ที่เป็นเจ้าของ UP RANK PACK จะได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์รอบพรีเมียร์ ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ รวมถึงได้รับ Limited Edition Skin Items จากเกม PUBG MOBILE และสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตรชั้นนำ พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ตลอด 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2565 – 10 ส.ค. 2565 รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถซื้อ UP RANK PACK ในราคา 650 บาท ได้ที่ Up Rank Application ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE : @theuprank