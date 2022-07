เปิดตัว THE UP RANK PROJECT แพ็กอัพเกรดชีวิตเกมเมอร์สู่ MVP

กล่าวถึงแนวคิดในการร่วมพัฒนา THE UP RANK PROJECT ในครั้งนี้ว่า “บริษัทได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในการเปิดรับเรื่องการเงินในรูปแบบดิจิทัล (Digital Finance) มากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของตลาดเกมในประเทศไทยที่ทำให้เรามีความมั่นใจในการร่วมลงทุนกับกันตนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง และคลุกคลีกับวงการ eSports มาอย่างยาวนาน ในการร่วมพัฒนา THE UP RANK PROJECT ซึ่งถือเป็นการเสนอปรากฎการณ์ GAMIVERSE EXPERIENCE รูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก ในลักษณะของดิจิทัลแพคเกจภายใต้ชื่อ UP RANK PACK ที่นอกจาก UP RANK ในเกมแล้วยังสามารถ UP RANK ในชีวิตจริงได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายโดยเฉพาะเกมเมอร์ ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างง่ายและสะดวกสบายผ่าน THE UP RANK APPLICATION โดยบริษัทคาดหวังว่าในช่วงนำร่องของโครงการนี้จะมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและใช้งาน UP RANK PACK ไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 2 เดือน (ภายในเดือนสิงหาคม 2565) โดยอนาคตหวังว่าแอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยชื่นชอบและใช้งานเป็นประจำ และจะมีการพัฒนา Feature ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบของผู้บริโภคได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป”กล่าวว่า “ปัจจุบัน กันตนาก้าวขึ้นเป็นมากกว่าผู้ผลิตสื่อบันเทิง สู่การเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มด้านความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ครบวงจร เราได้ผสานความเชี่ยวชาญด้านความบันเทิงที่เรามี เข้ากับความเป็นดิจิทัลของโลกในยุคปัจจุบันด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่างเอ็กซ์สปริง มุ่งยกระดับและเชื่อมโยงระบบนิเวศของเกม-ภาพยนตร์-ไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน 4 ปรากฏการณ์ ได้แก่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเกมที่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งนอกจากเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เติบโตแล้วยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเกมให้คนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้างแพ็กแรกของโลกที่จะอัพเกรดชีวิตเกมเมอร์ให้เป็น MVP ทั้งไอเทมเกม ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ พร้อมพริวิลเลจมากมายจาก 5 บริษัทชั้นนำของไทย รวมสิทธิประโยชน์มูลค่ากว่า 4,000 บาท และยังได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อที่ 2 ซึ่งถือเป็นการมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเหล่าเกมเมอร์ รวมถึงช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วยเตรียมพัฒนาคาแร็คเตอร์ "พี่ UP RANK" ที่ปรากฎในภาพยนตร์ "THE UP RANK อาชญาเกม" สู่ NFT Art เอาใจนักสะสมและนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยร่วมมือกับ ONESIAM สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับคนรักเกมอย่าง Pro Hub ที่กำลังจะเปิดตัวภายในไตรมาส 4 ของปี 2565 เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้มาแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความชื่นชอบและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ eSports กว่า 200 งาน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ตลอดทั้งปีกล่าวว่า “ภาพยนตร์เรื่อง "THE UP RANK อาชญาเกม" ถือเป็นแกนหลักของ THE UP RANK PROJECT เป็นภาพยนตร์แนว ดราม่า-แอคชั่นที่จะเผยอีกด้านของวงการเกมที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน นำแสดงโดยและพร้อมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ชวนผู้ซื้อ UP RANK PACK รับสิทธิพิเศษในการชมภาพยนตร์รอบพรีเมียร์ก่อนใครในไทย 100,000 ที่นั่ง ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ก่อนจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อไป โดยจะมีการเปิดเผยตัวอย่างแรกพร้อมพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงนำพร้อมกันในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ ในงานที่จะสร้างจักรวาลใหม่ให้กับคนรักเกม ภาพยนตร์ และไลฟ์สไตล์ในงานเดียว ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับการแข่งขัน Up Rank Tournament รอบสุดท้ายที่คัดยอดฝีมือจากผู้แข่งขันกว่า 10,000 คน เพื่อค้นหาสุดยอด เกมเมอร์ พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมแข่งขันรอบพิเศษกับผู้เล่นระดับ Pro Player และพบกับ NFT Character: UP RANK SCULPTURE ขนาดยักษ์พร้อมกิจกรรมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ และมินิคอนเสิร์ตจากวง Yes Indeed ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ บริเวณลาน Atrium 1 และ Atrium 2”กล่าวถึงการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใน THE UP RANK Project ว่า “สำหรับโปรเจ็กต์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ เราอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรอย่างเอ็กซ์สปริงและพันธมิตรด้านไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Siam Piwat (สยามพิวรรธน์), ทรู 5g (True5g), อโกด้า (Agoda), ลาซาด้า (Lazada) และดาคาซี่ (Dakasi) เพื่อเชื่อมต่อโลกของภาพยนตร์มาสู่โลกของเกมและชีวิตจริง โดย UP RANK PACK คือแพ็กแรกและแพ็กเดียวของโลกที่อัพ 1,000,000 ให้ชีวิตเกมเมอร์เป็น MVP ไม่ว่าคุณจะอยู่แรงค์ไหนก็มา UP RANK กันได้ทั้งในเกมและชีวิตจริง โดยมอบสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิตั้งแต่ 14 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 และฟรี Day Pass 10 ครั้ง มูลค่า 2,000 บาทจาก Pro Hub พื้นที่ใหม่สำหรับคนรักเกมตั้งแต่ 1 พ.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิทธ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw แรงค์ใหญ่ ตลอด 4 สัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ตั้งแต่ 14 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565”UP RANK PACK เปิดขายในราคา 650 บาท จำกัดจำนวน 100,000 แพ็ก ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Up Rank Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE: @theuprank