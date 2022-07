เปิดตัว "Garena Blockman GO" เกมมือถือแนวแซนด์บอกซ์จากการีนา!

ในเกม "Garena Blockman GO" ผู้เล่นจะได้พบกับมินิเกมหลากหลายรูปแบบ ทั้งแนวร่วมมือกันกับเพื่อน และแบบแข่งขันกันเอง ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นมากมายจากทั่วโลก ด้วยโปรแกรมสร้างเกม Garena Blockman Editor บน PC ที่เปิดให้บริการฟรี ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์มินิเกมได้มากมายไม่รู้จบ และยังถือเป็นเวทีให้ผู้ที่สนใจอยากเป็นนักพัฒนาเกมได้แสดงฝีมืออีกด้วยในวันที่ 12 กรกฎาคม นี้ ผู้เล่นจะได้พบกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และ การอัปเดตแพทช์ครั้งใหญ่ที่ยกระดับความสนุกไปอีกขั้น ซึ่งประกอบไปด้วย:● การอัปเดตมินิเกมใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบ● กิจกรรมภายในเกมเพื่อฉลองการเปิดตัว Garena Blockman GO● กิจกรรมการประกวดสร้างเกมสำหรับเหล่าผู้พัฒนา Garena Blockman Editor ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล และโอกาสในการกลายเป็นผู้พัฒนาคู่กับ Garena Blockman GO พร้อมได้รับการโปรโมทและการสนับสนุนสุดเอ็กซ์คลูซีฟผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเกม "Garena Blockman GO" ได้ที่ blockmango.onelink.me ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางแฟนเพจ Blockman GO - Adventures และ YouTube: Garena Blockman GO Thailand