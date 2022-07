ศึกอีสปอร์ตระดับโลก AIC 2022 เตรียมปะทะเดือดรอบชิงฯ 10 ก.ค.นี้

ทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังการแข่งขันรอบ Grand Final กับประวัติศาสตร์ใหม่ของ ONE Team Esports ตัวเต็งในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิง Grand Final ในการแข่งขันนานาชาติได้ ด้วยกลยุทธ์และรูปแบบการเล่นใหม่ เหล่าแฟน ๆ RoV สามารถติดตามการต่อสู้สุดเข้มข้นระหว่างทั้งสองทีมได้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คนแรกคือจาก ONE Team Esports แชมป์และตัวแทนลำดับที่ 1 จาก GCS เขาคือ Mid lane ผู้มากความสามารถ ผู้ให้ความสำคัญกับทีมก่อนตัวเองเสมอ แต่ใน AIC 2022 นี้ เขาได้พัฒนาสไตล์การเล่นของเขา ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อต่อสู้ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมในเวลาที่เหมาะสม สิ่งนี้เองทำให้ ONE Team แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นอย่างมาก ครั้งนี้พวกเขาไม่เพียงแต่ทำลายคำสาปในการแข่งขันนานาชาติที่ผ่านมา แต่ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกด้วยผู้เล่นที่ต้องจับตามองอีกคนจาก ONE Team Esports นั่นก็คือผู้เล่น Jungle เจ้าของตำแหน่ง FMVP ของการแข่งขัน GCS Spring 2022 ที่ผ่านมา ด้วยอายุเพียง 16 ปี แต่เส้นทางการแข่งขันของเขาเรียกได้ว่าน่าประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งคว้าชัยชนะการแข่งขัน City Tournament Championship และ AoV Campus Series (ACS) พร้อมกับรางวัล FMVP รวมถึงเป็นแชมป์ GCS อีก 2 สมัย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือหนุ่มน้อยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในลีก GCS แน่นอนว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการเป็นแชมป์ AIC 2022 และคว้าตำแหน่ง FMVP เพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬามืออาชีพกลับมาที่ V Gaming แน่นอนว่าคือหนึ่งในผู้เล่นที่หลาย ๆ คนกำลังจับตามอง เขาได้พิสูจน์ความสามารถของเขาในการเล่นเมจมากขึ้นเรื่อย ๆ บวกกับ Hero pool ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่สายบวก หรือตั้งรับ Maris ก็สามารถโชว์และสร้างความประหลาดใจในทีมไฟต์ได้อยู่เสมอ เช่น Lorion ของเขาที่มีส่วนสำคัญทำให้ V Gaming สามารถเอาชนะ Bikertopia Esports ในเกมที่ 7 และสามารถผ่านเข้าสู่รอบ Grand Final มาได้สำเร็จในขณะเดียวกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงในตำแหน่ง Dark Slayer Lane ชายหนุ่มคนนี้โดดเด่นในเรื่องของแก๊ง และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจับตัวดาเมจของศัตรูในทีมไฟต์อย่างเด็ดขาด โดย Qi เป็นฮีโร่ที่ BirdLB ได้สร้างไฮไลต์อันน่าจดจำในการแข่งขันครั้งนี้ เมื่อเขาได้ใช้สกิลอัลติสตันศัตรูฝ่ายตรงข้ามเกือบทั้งทีม สำหรับรอบชิงครั้งนี้จะเป็นการเผชิญหน้ากับ LunLun หนึ่งในคู่ปรับตัวสำคัญของ BirdLB ซึ่งจะเป็นการท้าชิงสู่การเป็นผู้เล่น Dark Slayer Lane อันดับ 1รับรองได้เลยว่าในนัดชิงชนะเลิศครั้งนี้ จะเต็มไปด้วยความมัน และการขับเคี่ยวระหว่างทั้งสองทีม ซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าใครจะได้แชมป์คนใหม่ของการแข่งขัน AIC 2022ด้วยทีมเวิร์กบวกกับความแข็งแกร่งของ ONE Team Esports (ONE) และ Bikertopia Esports (BRO) จาก GCS, V Gaming (VGM) จาก AOG และ Bacon Time (BAC) จาก RPL ทั้ง 4 ทีมได้ผ่านเข้าสู่รอบ Semi Finals ซึ่งได้ทำการแข่งขันในวันที่ 2-3 กรกฎาคม หลังจากผ่านการแข่งขันอันดุเดือดในรอบ Quarter Finals (23-26 มิถุนายน)รอบ Semi Finals ประกอบด้วยสายบนและสายล่าง โดยสายบนเป็นการปะทะกันระหว่าง ONE และ VGM ส่วนในสายล่างเป็นการพบกันระหว่าง BRO และ BAC ในรอบชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันสายบน เป็นฝั่งของ ONE ที่ไร้พ่ายและเล่นได้อย่างไร้ที่ติทำให้ พวกเขากลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ Grand Final โดยเอาชนะ VGM 4-1 เกม สำหรับสายล่าง BRO เอาชนะ BAC ไปได้ในแมตช์แรก แม้ช่วงแรกจะตามหลังอยู่ 1-3 เกม ด้วยชัยชนะครั้งนี้ BRO ได้ผ่านเข้าสู่สายล่างในแมตช์สุดท้ายและต้องพบกับ VGM อีกครั้งเพื่อแย่งชิงตั๋วเข้าสู่รอบ Grand Final ท้ายที่สุดหลังจากสู้กับ BRO ไปแบบสุดมันถึง 7 เกมเต็ม VGM ก็เอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จเหล่าแฟน ๆ และผู้เล่น RoV สามารถร่วมสนุกกับรอบ Grand Final ของ AIC 2022 โดยแฟน ๆ และผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "AIC 2022" ได้ภายในเกม รับของขวัญ สกิน และไอเทมสุดพิเศษมากมาย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565สำหรับการแข่งขัน AIC 2022 รอบ Grand Final จะถ่ายทอดสดในวันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ผู้ชมสามารถรับชมสดพร้อมคำบรรยายได้ใน 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน ไทย และเวียดนามในขณะที่ทุกคนได้พบกับความมัน และประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น เหล่าแฟน ๆ และผู้ชม AIC 2022 จะได้รับรางวัลอีกมากมาย เพียงคนดูครบตามที่กำหนด (รวมทุกช่องทางทั่วโลก) ก็จะได้รับการปลดล็อกไอเทม แจกไปเลยยกเซิร์ฟ โดยหากไอเทมปลดล็อกแล้ว สามารถแลกรางวัลได้ทาง Valor TV ในเกม ติดตามการอัปเดต RoV ล่าสุดได้ทาง Facebook: Garena RoV Thailand และ Youtube: Garena RoV Thailand