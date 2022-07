ยูบิซอฟต์ เปิดตัว "The Division Resurgence" เล่นฟรีผ่านมือถือ

gematsu

ล่าสุดทาง Ubisoft ได้ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานเกมชูตติ้งอาร์พีจีฟรีทูเพลย์มุมมองบุคคลที่สามสำหรับมือถือระบบปฏิบัติการและพร้อมกับเริ่มเปิดให้ผู้เล่นได้ลงทะเบียนสมัครขอเข้าร่วมทดสอบในช่วงโคลสอัลฟ่ากันแล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก the-division/resurgence ตัวเกม The Division ในเวอร์ชันโมบายนี้ จะนำเสนอเนื้อเรื่องโหมดแคมเปญสดใหม่ที่แยกแตกต่างจากเกมหลักทั้งสองภาคอย่าง The Division และ The Division 2 โดยฉากหลังสถานที่ตั้งยังคงเป็นแมนฮัตตัน กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังเกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัสแพร่ระบาดที่สร้างความโกลาหลวุ่นวายทำลายระบบทุกอย่างจนล่มสลายผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นสมาชิกหน่วยที่ต้องออกท่องไปในโลกโอเพ่นเวิลด์ร่วมกับผองสมาชิก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์จากกลุ่มโจรก่อการร้าย ทวงคืนสันติสุขฟื้นฟูกฎระเบียบให้กลับมาอีกครั้ง และช่วยเหลือพวกเขาในการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมในโหมดแคมเปญจะเป็นภารกิจแบบ PvE ที่สามารถเลือกได้ว่าจะโซโลลุยมันไปคนเดียวหรือจับคู่กับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆแบบ Co-op โดยเราจะได้เดินสำรวจโลก เปิดฉากกราดยิงต่อสู้กับศัตรู Loot เก็บของ Craft สร้างไอเทม Mod ปรับแต่ง อัปเกรดอาวุธ รวมไปถึงอัพเลเวลตัวละครเพื่อปลดล็อคสกิลความสามารถและอุปกรณ์แกดเจ็ตใหม่ๆ