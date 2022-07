PlayPark คว้าสิทธิ์เกมมือถือ "Nine Songs of Fantasy" เตรียมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" พัฒนาโดยสตูดิโอ Rastargame เป็นเกม MMORPG บนมือถือที่อ้างอิงเรื่องราวจากตำนานเทพปกรณัมจีนโบราณ ผู้เล่นจะได้เลือกสวมบทบาทเป็น 1 ใน 4 อาชีพ ได้แก่ กระบี่, ร่ม, ทวน และปืน ออกผจญภัยไปพร้อมกับสปิริตคู่ใจได้ถึง 9 ตัว เผชิญหน้ากับอสูรและบอสสุดแกร่งกว่า 100 ตัว ลงดันเจี้ยนตามล่าไอเทมแรร์ พัฒนาตัวละครและสปิริตเพื่อบรรลุจุดสูงสุดของความเป็นเทพ"Nine Songs of Fantasy : ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์" มีแผนจะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://ninesongs.playpark.com หรือแฟนเพจ Nine Songs of Fantasy ตำนานเพลงรักเก้าสวรรค์