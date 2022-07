เกมจีบหนุ่มพากย์ไทย! "Ikémen Ouji" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า 8 ก.ค.นี้

ในเกม "Ikémen Ouji" (อิเคเม็ง โอจิ รักสุดท้ายเจ้าชายอสูร) ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าหญิง "เบลล์" ที่จะต้องเลือกเจ้าชายอสูร ให้กลายเป็นพระราชาของอาณาจักร ภายในช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบในโหลแห่งเวทมนตร์จะร่วงหล่นจนหมดภายในเกมจะมี 8 เจ้าชายให้เลือกพิชิตใจ ซึ่งเจ้าชายแต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และภูมิหลังที่จะนำไปสู่ดราม่าการแย่งชิงบัลลังก์สุดเข้มข้นตามสไตล์ Love Fantasy ซึ่งนอกจากจะพิชิตใจเจ้าชายเพื่อพบกับคัทซีนสุดประทับใจแล้ว ผู้เล่นยังสามารถแต่งตัวให้กับเจ้าชายตามสไตล์ที่ชอบได้อีกด้วยและความพิเศษของ "Ikémen Ouji" ที่แฟน ๆ ชาวไทยพลาดไม่ได้ กับการใส่เสียงพากย์ภาษาไทยเต็มรูปแบบโดยนักพากย์ชั้นแนวหน้าที่ผ่านผลงานการพากย์มามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดาบพิฆาตอสูร, Attack on Titan, One Punch Man, My Hero Academia, ปรมาจารย์ลัทธิมาร, ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ฯลฯ โดยจะมีการประกาศราชื่อนักพากย์ไทยเร็ว ๆ นี้"Ikémen Ouji" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมรับของรางวัลพิเศษตั้งแต่วันที่ 8-21 กรกฎาคมนี้ ที่ https://ouji.Ikémen.in.th/ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Ikémen Ouji TH รักสุดท้ายเจ้าชายอสูร