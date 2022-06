ซีรีส์ย้อนกำเนิด "Horizon Zero Dawn" เล็งถ่ายทำในโทรอนโต

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง PlayStation Productions เจ้าของลิขสิทธิ์และบริการสตรีมมิง Netflix อิงเรื่องราวจากโลกของ Horizon Zero Dawn เมื่อปี 2017 และภาคต่อ Horizon Forbidden West ที่เพิ่งวางขายต้นปีนี้เนื้อหาเกมต้นฉบับจะเป็นแนวแอคชันผจญภัยโอเพนเวิลด์อยู่ในโลกอนาคตหลังหายนะเต็มไปด้วยเครื่องจักรลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิต ขณะที่เวอร์ชันซีรีส์มีข่าวว่าจะเป็นการย้อนอดีตไปยาวๆ ก่อนเหตุการณ์ล่มสลายของมนุษยชาติล่าสุด เว็บไซต์สมาคมผู้กำกับแคนาดา ออนทาริโอ ก็ผุดชื่อเรื่องในฐานข้อมูล ซึ่งนักข่าว เจฟ กรับบ์ ต้นตอข่าวลือเกี่ยวกับเนื้อเรื่องบอกว่า ตรงกับชื่อที่เขาได้ยินมาพอดี นอกจากนี้ รายชื่อทีมงานท้องถิ่นก็มีหลายคนที่เคยร่วมโปรดักชันใหญ่ในเมืองโทรอนโตทั้งฮีโร่สายโหด The Boys และซีรีส์ไซไฟ The Expanse ของแอมะซอน คาดว่า Horizon จะใช้เมืองนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำเช่นกัน