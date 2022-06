"Attack All Around" จากที่สองตลอดกาลสู่ตำแหน่งแชมป์โลก Free Fire

ปี 2021 ทีม AAA เป็นรองแชมป์ Free Fire Pro League Season 4 และสามารถคว้าตั๋วไปเล่นในการแข่งขัน Free Fire World Series 2021 Singapore ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก แต่ก็ต้องพบอุปสรรค เมื่อน้องปุณ หรือ Poongod ผู้เล่นตัวหลักของทีม ไม่สามารถไปเข้าแข่งขันได้ เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ ทำให้ทีมต้องขาดผู้เล่นคนสำคัญไป อีกทั้งในตอนนั้นทีมไม่มีโค้ชที่คอยให้คำปรึกษา มีเพียงผู้จัดการทีมเท่านั้น ส่งผลให้ผลการแข่งขันหยุดเพียงแค่รอบเพลย์อิน (Play-ins) แบบน่าเสียดายหลังจากนั้นใน Free Fire Pro League Season 6 พวกเขาก็ได้นำข้อผิดพลาดกลับมาปรับปรุงและแก้ไขโดยมีโค้ช Jazper คอยดูแลให้คำปรึกษาและการฝึกซ้อม ซึ่งทำให้พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในการแข่งขันรอบเก็บคะแนน จนในที่สุดก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ Grand Finals ได้สำเร็จอีกครั้งพวกเขาได้ระเบิดฟอร์มร้อนแรงในวันแรกของการแข่งขันรอบ Grand Final จนยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้ แต่แล้วในวันที่สองพวกเขาได้ถูกทีมคู่ปรับอย่าง Evos Pheonix แซงขึ้นไปคว้าแชมป์ Season 6 ทำให้เป็นอีกครั้งที่ทีม AAA ทำได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้น แต่ก็ยังได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน Free Fire World Series 2022 Sentosa ณ ประเทศ สิงคโปร์กลับมาคราวนี้พวกเขาได้แสดงศักยภาพอันยอดเยี่ยม คว้าอันดับสองในรอบเพลย์อิน (Play-ins) ทำให้ได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบ Grand Finals ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกร่วมกับคู่ปรับเก่าอย่าง Evos Pheonix และทีมชั้นนำอื่น ๆ จากประเทศต่าง ๆ อีก 10 ทีมในการแข่งขันรอบ Grand Final นี้ พวกเขาได้นำเอาบทเรียนจากการแข่งขันคราวก่อนมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำของโค้ช Jazper ซึ่งได้มีการเล่นอย่างรัดกุมในทุก ๆ เกม ทำให้พวกเขาสามารถเก็บคะแนนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ติดตำแหน่งกลุ่มผู้นำ 3 อันดับของตารางคะแนนจนมาถึงในเกมสุดท้ายพวกเขามีคะแนนตามผู้นำเพียง 15 คะแนน ทำให้ไม่มีทางเลือกต้องเดินหน้าลุยสถานเดียว และเหมือนจะมีความหวังขึ้นเมื่อทีมอันดับที่ 1 อย่าง Evos Pheonix ในตอนแมทช์สุดท้ายพลาดท่าต้องออกจากเกมไปแบบไม่มีแต้ม เป็นโอกาสทองของทีม AAA เดินหน้าลุยเก็บแต้มจนในที่สุดพวกเขาสามารถทำได้ 16 คะแนน แซงหน้า Evos Pheonix เพียง 1 คะแนน คว้าตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งแรกได้สำเร็จ รับเงินรางวัล 17 ล้านบาท พร้อมผู้เล่น JLX ก็สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขันไปครองอีกด้วย- AAA.HOYSANG (กัปตันทีม)- AAA.JLX- AAA.KERORO- AAA.FOLKKY- AAA.POOKEIEI- JAZPER (โค้ช)ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ในเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของ Attack All Around (AAA) และในเร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับเส้นทางครั้งใหม่ในการป้องกันแชมป์โลกของพวกเขา ในการแข่งขัน Free Fire Pro League Season 7 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดและรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแฟนเพจ Garena Free Fire และ YouTube: Free Fire Official