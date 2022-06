เกมใหม่ "ชินจังจอมแก่น" แปลงลง PS4 มีภาษาอังกฤษ

เดิมที เกมนี้ก็วางขายบนสวิตช์ในญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 จากนั้นก็ได้ทำเวอร์ชันเอเชียเพิ่มสำหรับฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลี มีการผลิตซ้ำหลายรอบ ยอดขายรวมล่าสุดทั้งหมดกว่า 4 แสนชุดเวอร์ชันอังกฤษจะใช้ชื่อว่า "Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey" เตรียมวางจำหน่ายทั่วโลกทั้งคอนโซล PS4 และสวิตช์ กำหนดออกเดือนสิงหาคม 2022 เป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดและวางแผนจะขายลงกล่องในภายหลังเรื่องราวของเกมจะอยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เมื่อครอบครัวโนะฮาระทั้งหมดได้เดินทางตามคุณพ่อฮิโรชิไปทำงานต่างจังหวัดและตัดสินใจจะพักกับเพื่อนวัยเด็กของคุณแม่มิซาเอะในเมืองชนบทชื่อว่าอัซโซ ที่ซึ่งชินจังได้เจอศาสตราจารย์คนหนึ่งมอบกล้องถ่ายรูปลึกลับให้เขาเนื้อหาเกมจะเป็นแนวผจญภัยให้สวมบทชินจังทำกิจกรรมอิสระในแต่ละวันตามประสาเด็กปิดเทอม เริ่มจากออกกำลังกายยามเช้า กินข้าวร่วมกันทั้งครอบครัว สำรวจสถานที่รอบๆ ตกปลา จับแมลง ปลูกผัก ถ่ายรูป และเขียนบันทึก โดยจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นให้ค้นหาแก้ปริศนาด้วยจุดขายอย่างหนึ่งของเกมคือผู้กำกับ "คาซึ อายาเบะ" มาจากซีรีส์ My Summer Vacation ตั้งแต่ยุคเพลย์สเตชันแรกปี 2000 ซึ่งงานใหม่นี้ก็เป็นแนวเดียวกันนำมาผสมกับตัวละครการ์ตูนชินจังจอมแก่น