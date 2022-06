เกมอาร์พีจีโลกเปิด "Tower of Fantasy" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

"Tower of Fantasy" เป็นเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีแนว Open-world ที่เล่นร่วมกันได้ ตัวเกมนำเสนองานภาพสไตล์อนิเมะที่ผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้ากับ Sci-Fi ได้อย่างลงตัว โดยเรื่องราวในเกมจะเกิดขึ้นในยุคอนาคต ณ ดาวไอด้าอันไกลโพ้น ที่ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ โดยมีฟีเจอร์สำคัญดังนี้- ระบบสร้างตัวละครเชิงลึกที่ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครหลักได้ตามต้องการ- เล่นคนเดียวหรือเข้าร่วมปาร์ตี้เล่นกับเพื่อสำรวจสถานที่ต่าง ๆ พร้อมต่อสู้กับศัตรูมากมายไปด้วยกัน- โลกเปิดที่สามารถสำรวจได้อิสระ ค้นพบเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจของสถานที่และตัวละครต่าง ๆ- บอสโลกสุดท้าทายที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อพิชิตบอสให้ได้- เข้าร่วมสมรภูมิสงครามสุดยิ่งใหญ่ผ่านระบบการต่อสู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เล่นได้โต้ตอบกับผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์"Tower of Fantasy" เตรียมเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 นี้ ทั้งบนมือถือและ PC (Steam และ Epic Games Store) พร้อมรองรับภาษาไทย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลมากมายได้ที่ https://www.toweroffantasy-global.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Tower of Fantasy