Naraka: Bladepoint - Far Cry 5 - FIFA 22 เตรียมเปิดให้เล่นใน Xbox Game Pass เร็ว ๆ นี้

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลองใช้บริการ PC Game หรือ Pass Ultimate สามารถรับสิทธิ์เล่นสามเดือนแรกในราคาเพียง 29 บาทจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะสามารถเล่นเกมใหม่ได้ตั้งแต่วันแรก รวมถึงเกมแฟรนไชส์ชื่อดัง เกมอินดี้ เกมอื่น ๆ อีกมากมาย และได้เป็นสมาชิก EA Play โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย• Shadowrun Trilogy (Cloud และ Console)• Total War: Three Kingdoms (PC)• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud Console และ PC)• Omori (Cloud Console และ PC)• FIFA 22 (Console และ PC) EA Play – 23 มิถุนายน• Naraka: Bladepoint (Cloud Console และ PC) – 23 มิถุนายน• Far Cry 5 (Cloud Console และ PC) – 1 กรกฎาคม• Golf With Your Friends: Bouncy Castle Course DLC – เปิดให้เล่นแล้ววันนี้• Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion – เปิดให้เล่นแล้ววันนี้• Minecraft: The Wild Update – เปิดให้เล่นแล้ววันนี้• Marvel’s Avengers: Ms. Marvel Future Suit Pack – เปิดให้เล่นแล้ววันนี้• Halo Infinite: Pass Tense Razorback Bundle – เปิดให้เล่นแล้ววันนี้• Naraka: Bladepoint: Awakening Bundle – 23 มิถุนายน• Paramount+: ทดลองเล่นฟรี 30 วัน – 28 มิถุนายน (สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์)สำหรับสมาชิก Game Pass Ultimate (เฉพาะประเทศที่รองรับ) สามารถใช้ฟีเจอร์ Xbox Touch Controls ในการเล่นเกมต่าง ๆ ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแทนจอยคอนโทรลเลอร์ ซึ่งได้อัพเดตเกมที่รองรับฟีเจอร์นี้เพิ่มอีก 10 เกม โดยสามารถอ่านวิธีใช้งานได้ที่ xbox.com/play หรือเข้าไปที่แอป Xbox ในสโตร์ของ iOS, Android หรือ Windows PC• Broken Age• Bugsnax• Chinatown Detective Agency• Kraken Academy!!• Life is Strange: True Colors• Ninja Gaiden ∑• Ninja Gaiden ∑2• Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge• The Dungeon of Naheulbeuk• The Last Kids on Earthเกมที่จะถูกนำออกจากคลัง Game Pass จะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไป สำหรับผู้ที่ยังเล่นไม่จบหรืออยากเล่นต่อ สามารถใช้สิทธิ์สมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 20% เพื่อซื้อเกมในร้านค้าแล้วเล่นต่อได้ทันที• FIFA 20 (Console และ PC) EA Play• Jurassic World Evolution (Console และ Cloud)• Last Stop (Cloud Console และ PC)• MotoGP 20 (Cloud Console และ PC)ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมและบริการต่าง ๆ จาก Xbox ได้ที่ https://news.xbox.com/