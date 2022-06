มังงะ "Chainsaw Man" เริ่มต่อภาคสอง 13 ก.ค.

ผู้ที่ออกมาประกาศคือ "ลินชิเฮย์" หนึ่งในกองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ชูเอฉะ โดยจะย้ายหัวจากนิตยสารจัมป์รายสัปดาห์ปกติมาลงผ่านแอพและเว็บไซต์ Jump Plus ในญี่ปุ่น ขณะที่ต่างประเทศจะใช้เว็บและแอพ Manga Plus ในการเผยแพร่แบบถูกลิขสิทธิ์มังงะ Chainsaw Man เป็นผลงานของนักเขียน "ทะสึกิ ฟูจิโมโตะ" เริ่มตีพิมพ์ในช่วงปลายปี 2018 และไปจบภาคแรกเมื่อปลายปี 2020 ทำเป็นหนังสือรวมเล่ม 11 ฉบับ มีการเปิดเผยยอดขายรวมครั้งล่าสุดมากกว่า 12 ล้านชุดนับถึงช่วงปลายปี 2021เรื่องราวของมังงะจะเล่าเกี่ยวกับเด็กหนุ่มวัยรุ่น "เด็นจิ" ผู้ต้องหันมาทำงานล่าปีศาจเพื่อใช้หนี้ยากูซ่าก้อนใหญ่ จนในที่สุดก็จับพลัดจับผลูได้กลายร่างเป็นมนุษย์ครึ่งปีศาจเลื่อยไฟฟ้าและเข้าร่วมองค์การของรัฐบาลนอกจากนี้ เวอร์ชันอนิเมะก็มีแผนจะออกฉายภายในปี 2022 สร้างโดยสตูดิโอ MAPPA เจ้าเดียวกับที่ทำเรื่อง Jujutsu Kaisen มหาเวทย์ผนึกมารจากนิตยสารจัมป์เหมือนกัน รวมถึงงานฟอร์มยักษ์ Attack on Titan ซีซันสุดท้ายด้วย