ตำนานหน้ากากโซโร "Zorro The Chronicles" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"Zorro The Chronicles" เล่าเรื่องราวของ Don Diego ชายหนุ่มที่ต่อสู้กับทรราช Monasterio ภายใต้หน้ากากและผ้าคลุมสีดำในชื่อ "โซโร" โดยเนื้อหาดำเนินเรื่องตามแบบฉบับซีรีส์ที่โซโรจะต้องใช้กลอุบายและฝีมือดาบในการหยุดยั้งเหล่าวายร้าย พร้อมสอดแทรกสไตล์เดียวกับแอนิเมชั่นผู้เล่นสามารถเลือกเล่นระหว่าง Diego หรือ Ines น้องสาว ซึ่งทั้งสองมีความสามารถแตกต่างกัน เกมเพลย์จะมีทั้งฉากแอ็คชั่นดวลดาบและภารกิจลอบเร้น โดยก่อนเริ่มภารกิจ ผู้เล่นสามารถเลือกจุดเริ่มต้นบนแผนที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภารกิจนั้น ๆ เมื่อเข้าสู่การปะทะกับศัตรู ผู้เล่นสามารถใช้การโจมตีทำคอมโบ ปัดป้อง หลบหลีก เพื่อสะสมค่าประสบการณ์สำหรับอัพเกรดสกิล หรือเรียนรู้ท่าโจมตีใหม่ ๆ ได้"Zorro The Chronicles" วางจำหน่ายแล้ววันนี้บน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch และ PC ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://store.steampowered.com/app/1571460/Zorro_The_Chronicles/