คอลแลป "Blue Archive X ฮัตสึเนะ มิกุ" อัพเดตแล้ววันนี้

ตัวละคร 'ฮัตสึเนะ มิกุ' จะสามารถรับได้จากตู้เพิ่มเรทพิเศษถึงวันที่ 28 มิ.ย. โดยเธอเป็นตัวละครประเภท Special ที่ใช้การโจมตีแบบระเบิด และมีสกิล EX ที่สามารถรักษาและเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมในช่วงเวลาคอลลาโบเรชั่น ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Rhythm game 'สเปเชี่ยลไลฟ์ อิน คิโวทอส' ภาคการฝึกซ้อม โดยจะมีเพลงให้เลือกเล่นทั้งหมด 3 เพลง รวมถึงเพลงฮิตอย่าง Tell Your World พร้อมของรางวัลเพชรฟ้า 480 และเครดิตกว่า 5,000,000 ตามแต้มและภารกิจที่สะสมได้การอัปเดตครั้งนี้ยังมีเรดบอส ‘ไคเทนเจอร์’ (ในเมือง) และในวันที่ 21 มิ.ย. จะมีการเพิ่มปฏิบัติการพิเศษภาคเดคาแกรมมาทอนเนื่องในโอกาสฉลองการอัปเดต กิจกรรมออนไทม์จะถูกจัดขึ้นถึงวันที่ 18 มิ.ย. เพียงแค่เข้าเกมก็รับของรางวัลมากมาย เช่น เพชรฟ้า x1,200 และตำราสกิลต่าง ๆนอกเหนือจากนี้ Nexon ยังเปิดเผยวิดิโอพิเศษเพื่อฉลองการพบกันระหว่าง Blue Archive และ 'ฮัตสึเนะ มิกุ' ทางช่อง Official YouTube เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเซ็นเซและนักร้องเสมือนคนนี้กล่าวว่า "เราได้เตรียมเพลง Blue New World เพื่อเป็นเพลงเปิดการคอลลาโบเรชั่นครั้งแรกของ Blue Archive และเราหวังว่าทุกคนจะชอบกิจกรรมครั้งนี้ครับ""Blue Archive" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bluearchive.nexon.com/ และแฟนเพจ Blue Archive