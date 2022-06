Assassin’s Creed ฉลองครบรอบ 15 ปี จัดอีเวนต์ยาวสามเดือน!

ก่อนหน้านี้ "Assassin's Creed Origins" ได้รับการปรับปรุงให้รองรับ 60FPS ทั้งบน Xbox Series X/S และ PlayStation 5 ผู้เล่นจะได้หวนกลับมาสำรวจอียิปต์โบราณในยุคสมัยของคลีโอพัตรากันอีกครั้งในแบบ 60FPS และเพื่อฉลองการอัปเกรดครั้งนี้ Assassin's Creed Origins จะเปิดให้เล่นฟรีสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มิถุนายน ทั้งบน Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Google Stadia และ PC สามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ที่ https://freeweekend.ubisoft.com/assassins-creed-origins ในส่วนของ Assassin’s Creed Valhalla จะมีอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ฟรีต่อเนื่องจากคอนเทนต์ปี 2 ด้วยการกลับมาของงานเทศกาล, Mastery Challenge Pack 2, ฟีเจอร์ Armory และมีถ้ำใหม่ให้สำรวจเพื่อไขปริศนาความลึกลับแห่ง Tombs of the Fallen ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการเดินทางในสไตล์โรคไลท์ของโอดินไปสู่ดินแดนแห่งนิเฟิลเฮม ด้วยโหมดเกมใหม่ The Forgotten Saga นำเสนอเกมเพลย์รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเปิดให้เล่นฟรีสำหรับผู้เล่น Assassin's Creed Valhalla ทุกคน และในช่วงสิ้นปียังมีเซอร์ไพรส์กับเนื้อหาบทสุดท้ายของเอวอร์ที่จะเปิดให้เล่นฟรีอีกด้วยสำหรับผู้ที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ Discovery Tour: Viking Age ที่จะนำพาผู้เล่นไปสำรวจอารยธรรมของชาวไวกิ้ง พร้อมให้สัมผัสในรูปแบบเกมแยกเดี่ยวแล้ว บนแพลตฟอร์ม Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 และ PC นอกจากนี้ Ubisoft ยังได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแม็คกิล เพื่อพัฒนาแนวทางการศึกษาสำหรับใช้ในฐานะสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสามารถอ่านได้ฟรีในแบบออนไลน์ที่ https://ubisoft.com/r/discovery-tour/curriculum-guide แฟน ๆ ซีรีส์ Assassin's Creed สามารถติดตามการเปิดเผยคอนเทนต์และกิจกรรมใหม่ในแต่ละสัปดาห์ได้ที่ assassinscreed15.com YouTube และ Twitch