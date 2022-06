หนังฮอลลีวูด "One Punch Man" ดึงตัวอดีตผู้กำกับ Fast

ก่อนหน้านี้ จัสติน ลิน ก็เคยเป็นผู้กำกับหนังแอคชันแฟรนไชส์ Fast & Furious หลายๆ ภาค จนล่าสุดถึง Fast X ก็มีปัญหาจนต้องถอนตัว แต่ยังมีส่วนเขียนบทและเป็นโปรดิวเซอร์อยู่โครงการหนัง One Punch Man เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2020 โดยค่ายโซนีพิคเจอร์สมอบหมายให้โปรดิวเซอร์ อาวี และ อารี อาราด ทำหน้าที่อำนวยการสร้าง เขียนบทโดย สก็อต โรเซนเบิร์ก กับ เจฟ พิงค์เนอร์ จากหนัง Jumanji: The Next Level และ Venomนอกจากหน้าที่กำกับ จัสติน ลิน จะร่วมเป็นโปรดิวเซอร์และปรับแก้การเขียนบทด้วย โดยตั้งใจจะเริ่มงานโปรดักชันในช่วงปลายปีเรื่องราวของ One Punch Man จะเป็นแนวแอคชันปนตลกอยู่ในโลกที่เหล่าฮีโร่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด มีตัวเอกคือชายหนุ่มสุดแกร่ง "ไซตามะ" ผู้เอาชนะศัตรูได้ในหมัดเดียวทุกครั้ง แต่กลับไม่ค่อยมีใครทราบความจริงเรื่องนี้และเขาเองก็เบื่อหน่ายที่ไม่เคยเจอคู่ต่อสู้สมน้ำสมเนื้อสักทีต้นฉบับแรกสุดของเรื่องนี้มาจากการ์ตูนลงเว็บในญี่ปุ่น เขียนด้วยลายเส้นง่ายๆ โดยศิลปินผู้ใช้นามแฝงว่า ONE ซึ่งต่อมาก็ได้นักวาดมืออาชีพ ยูสึเกะ มุราตะ นำไปรีเมกใหม่จนกลายเป็นผลงานฮิตระเบิด ถูกสร้างเป็นอนิเมชันฉายโทรทัศน์ถึงสองซีซันและมีวีดีโอเกมออกมาด้วย