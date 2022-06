Xbox เปิดไลน์อัพเกมใหม่ลง Game Pass ยาวยันปีหน้า!

ภายในงานมีการเปิดตัวเกมใหม่หลากหลายแนว ทั้งเกมแข่งรถสุดล้ำอย่าง Forza Motorsport เกมเล่าเรื่องชวนดึงดูดอย่าง As Dusk Falls เกมกลยุทธ์รวมอารยธรรมอย่าง Ara: History Untold ภาคต่อเกมอาร์พีจีทุกคนรอคอยอย่าง Diablo 4 ตลอดจนเกมอินดี้ไอเดียไม่ซ้ำใครอย่าง Pentiment, High on Life, Ravenlok และเกมฟอร์มยักษ์ IP ใหม่จาก Bethesda อย่าง Starfield• ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง Xbox Game Studios กับ Hideo Kojimaความร่วมมือระหว่าง Xbox Game Studios กับ Kojima Productions ในการสร้างวิดีโอเกมสำหรับ Xbox ที่ไม่มีใครเคยสัมผัสหรือเคยเห็นมาก่อน โดยมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้• Bethesda Games Studios เผยเกมเพลย์แรกของ Starfieldในการเปิดเผยเกมเพลย์ของ Starfield ผู้กำกับเกมทอดด์ ฮาวเวิร์ด (Todd Howard) ได้พาผู้เล่นไปสำรวจจักรวาลอันกว้างใหญ่ ทำภารกิจบนดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จัก ต่อสู้กับสลัดอวกาศ เก็บรวบรวมทรัพยากรและตั้งถิ่นฐานเพื่อเริ่มการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่• เผยโฉมเกมเพลย์ของ RedfallArkane Austin (ผู้สร้าง Prey และ Dishonored) เปิดประสบการณ์ล่าแวมไพร์ ด้วยการเล่นแบบ FPS ลุยพร้อมกับเพื่อน 4 คนในโหมด co-op ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสงครามที่ผู้ล่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่า• Forza Motorsport โฉมใหม่ เกมแข่งรถที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาForza Motorsport เจเนอเรชันใหม่ที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่การแข่งรถอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน• เปิดตัว Minecraft LegendsMojang Studios เปิดตัว Minecraft Legends เกมไมน์คราฟท์ที่มาในแนวแอคชั่น-วางแผน พัฒนาด้วยความร่วมมือกับ Blackbird Interactive พร้อมเปิดตัวในปี 2566• ค่ายเกม Obsidian เปิดตัว Pentimentเนื้อเรื่องของ Pentiment ตั้งอยู่ในบาวาเรีย (Bavaria) ในช่วงศตวรรษที่ 16 ผู้เล่นจะได้ค้นพบเรื่องราวสุดระทึกผ่านสายตาของศิลปินอัจฉริยะ อันเดรียส มาเลอร์ (Andreas Maler) ในช่วงเวลาที่สังคมไร้ซึ่งความสงบ• เกมกลยุทธ์แนวใหม่ที่รวมหลากอารยธรรมทั่วโลกXbox Game Studios เปิดตัว Ara: History Untold เกมกลยุทธ์แบบผลัดกันเล่นสำหรับ Windows PC และพร้อมให้เล่นวันแรกใน PC Game Pass• As Dusk Falls เกมอินเทอร์แอคทีฟดรานม่าต้นฉบับจาก INTERIOR/NIGHTAs Dusk Falls เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ไม่ย่อท้อ อดทน และเสียสละ ซึ่งผู้เล่นจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของเรื่องราว สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 คน เตรียมเปิดตัวใน Game Pass วันที่ 19 กรกฎาคม• สมาชิก Game Pass รับสิทธิประโยชน์จาก Riotเล่นเกม Riot ผ่าน Game Pass พร้อมรับสิทธิพิเศษ อาทิ ปลดล็อคฮีโร่ทุกตัว, ปลดล็อคไอเทมพิเศษ ฯลฯ• Diablo IV พร้อมเปิดตัวในปี 2566Diablo IV จะเปิดตัวในปี 2566 และจะวางจำหน่ายบนพีซี Xbox One X|S และ Xbox Series X|S พร้อมระบบการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม (cross-play) และความคืบหน้าในเกมข้ามแพลตฟอร์ม (cross-progression)• Persona 5 Royal, Persona 4 Golden และ Persona 3 Portable พร้อมให้เล่นบนพีซีPersona ฉลอง 25 ปีด้วยการนำ Persona 5 Royal, Persona 4 Golden และ Persona 3 Portable มาสู่ Xbox และ Windows โดย Persona 5 Royal จะพร้อมให้เล่นใน Game Pass วันที่ 21 ตุลาคมนี้• เข้าสู่โลก Dark Fantasy ยุคสามก๊กใน Wo Long: Fallen DynastyTeam NINJA เปิดตัว Wo Long: Fallen Dynasty เกมแอคชั่นสุดท้าทายจากการสร้างร่วมกันโดยโปรดิวเซอร์ Fumihiko Yasuda (Nioh) และ Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) ผู้เล่นจะได้ติดตามเรื่องราวของนักรบนิรนามที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในยุคสามก๊ก• A Plague Tale: Requiem สู่การเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสานต่อการเดินทางของ Amicia และ Hugo มุ่งสู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่ 14 เผชิญกับเรื่องร้ายที่โหดร้ายและน่าทึ่งไปด้วยกัน• เล่น Overwatch 2 ฟรีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปผู้เล่นทุกคนสามารถเล่น Overwatch 2 ในโหมด PvP ได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ซื้อล่วงหน้าก่อนวันที่ 23 มิถุนายน รับ Founder’s Pack เป็นสกิน Epic 2 ตัวละคร ไอคอนเฉพาะ ฯลฯ• การกลับมาของ Hot Wheels ใน Forza Horizon 5• Microsoft Flight Simulator ฉลองครบรอบ 40 ปี และเปิดตัว Halo Infinite Pelican สุดพิเศษ• Grounded ไม่ใช่เกมพรีวิวอีกต่อไป พร้อมให้เล่นเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้• ได้เวลาเป็นกัปตันแห่งการผจญภัยในเกม Sea of Thieves แล้ว!• การผจญภัย Elder Scrolls ใหม่ล่าสุดกำลังรอคุณอยู่• พร้อมเดินทางในเดือนกันยายนนี้กับ Fallout 76's Expeditions• สำรวจเขาวงกตที่น่าดึงดูดใจของ Scorn ในวันฮาโลวีนนี้!• อนาคตของเกมแนวเอาชีวิตรอดกับ Ark 2• ต่อสู้เพื่อชะตากรรมในดินแดนผีสิงกับเกม Hollow Knight: Silksong• เปิดเผยเรื่องราวครอบครัวที่น่าสยดสยองใน The Last Case of Benedict Fox• เปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่ผสมผสานระหว่างดินปืนและพลังเวทย์ใน Flintlock: The Siege of Dawn• Lightyear Frontier เกมสำรวจโลกที่จะให้ผู้เล่นสร้างถิ่นฐานและออกสำรวจดาวไปพร้อมกัน• High On Life เกมยิงไซไฟสุดฮาจากจัสติน โรแลนด์ (Justin Roiland) ผู้ร่วมสร้าง Rick and Morty• สวมบทนินจาผู้ใช้เงาในโลกไซไฟสุดล้ำใน Ereban: Shadow Legacy• สำรวจและใช้ความคิดไปกับ COCOON• สำรวจโลกแฟนตาซีที่ล่มสลายใน Ravenlok• เกมแบทเทิลรอยัลจอมยุทธ์ Naraka: Bladepoint พร้อมให้เล่นใน Xbox Game Pass วันที่ 23 มิถุนายนนี้• เกมโร้กไลค์เหล่าฮีโร่สรรพสัตว์ Gunfire Reborn เตรียมเปิดให้เล่นใน Xbox Game Pass เดือนตุลาคมนี้