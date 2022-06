Netflix ประกาศซีรีส์อนิเมชันภาคใหม่ "Castlevania: Nocturne"

สำหรับภาคนี้จะมีตัวเอกเป็น "ริคเตอร์ เบลมอนด์" ผู้สืบสายเลือดตระกูลนักล่าแวมไพร์หลายรุ่นหลังจากซีรีส์ก่อนหน้า ปล่อยหนังตัวอย่างแรกมีแค่ริคเตอร์สวมชุดเหมือนต้นฉบับถือแส้อาวุธประจำตัว เนื้อเรื่องอยู่ในช่วงเดียวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสในฝั่งวีดีโอเกม ริคเตอร์ก็เป็นตัวหลักจากภาค Rondo of Blood ก่อนจะกลับมามีบทอีกครั้งในภาค Symphony of the Night ทั้งสองเกมมีการทำลงหลายๆ แพลตฟอร์มในยุค 90 และได้แปลงมาลงคอนโซลยุคปัจจุบันด้วยทางค่ายระบุว่าอนิเมชันยังอยู่ระหว่างการสร้างไม่ได้ระบุช่วงเวลาออกฉาย นำทีมโดย เควินโคลเด และเขียนโดย ไคล์ฟ แบรดลีย์ ผลิตโดย Project 51 ร่วมกับสตูดิโอ Powerhouse Animationก่อนหน้านี้ ซีรีส์ Castlevania ของ Netflix ก็เริ่มทำออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017 และประสบความสำเร็จใหญ่กลายเป็นเรื่องยาว 4 ซีซัน โดยเนื้อหาหลักๆ อิงมาจากเกมภาค 3 ยุคแฟมิคอม