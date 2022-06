มังงะ "Zom 100" ประกาศสร้างภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นโดย Netflix

ที่มา:

มังงะ "Zom 100: Bucket List of the Dead" เป็นผลงานร่วมของอาจารย์ Haro Aso (เขียนเรื่อง) และอาจารย์ Koutarou Takata (วาดภาพ) เริ่มตีพิมพ์ในนิตยสาร Sunday Gene-X เดือนตุลาคม 2019 วางจำหน่ายฉบับรวมเล่มถึง Vol.10 ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีลิขสิทธิ์"Zom 100" เป็นมังงะแนว Comedy เล่าเรื่องราวของ Akira Tendo หนุ่มออฟฟิศอายุ 24 ปี ที่ถูกบริษัทใช้งานเยี่ยงทาสจนจิตใตห่อเหี่ยว ใช้ชีวิตแบบคนหมดอาลัยตายอยากไปวัน ๆ จนเช้าวันหนึ่งเขาก็พบว่าคนทั้งเมืองกลายเป็นซอมบี้ แต่แทนที่ Akira จะรู้สึกสิ้นหวัง เขากลับรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องทำงาน และเริ่มเขียนสิ่งที่ตัวเองอยากทำ 100 ข้อ เพื่อเป็นเป้าหมายใหม่ของชีวิตสำหรับนักแสดงที่มีการประกาศออกมาแล้วคือคุณ Eiji Akaso (Kamen Rider Cross-Z จาก Kamen Rider Build) จะมารับบทเป็น Akira Tendo ตัวภาพยนตร์กำกับโดยคุณ Yusuke Ishida และอำนวยการสร้างโดยสตูดิโอ ROBOT ผู้ผลิตซีรีส์ Alice in Borderland