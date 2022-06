"Ragnarok X" ฉลองครบรอบ 1 ปี ครอสโอเวอร์ Attack onTitan

เมื่อผู้เล่นมีเลเวลฐานถึงเลเวล 20 ขึ้นไป ก็จะได้ปลดล็อคโหมดเกม [สงครามเพื่ออิสรภาพ] ซึ่งเป็นโหมดที่มีให้เล่นเฉพาะในการเฉลิมฉลองนี้ โดยจะเป็นการต่อสู้แบบ 5 V 1 ระหว่างฝ่ายกองทหารหน่วยสำรวจและไททัน ฝ่ายที่เป็นไททันจะได้รับบทเป็นไททันมหึมา ไททันเกราะ หรือไททันอสูร ขณะที่ฝ่ายหน่วยสำรวจจะต้องใช้ทั้งอาวุธ ยุทธวิธี และสกิลที่มีเพื่อกำจัดไททันให้ได้ ฝ่ายที่กำจัดฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะและได้รางวัลสุดพิเศษไปครองในอีเวนท์ครอสโอเวอร์ครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับเครื่องประดับพิเศษจากการครอสโอเวอร์ ทั้งคอสตูม, สัตว์ขี่ และสัตว์เลี้ยง โดยในส่วนของคอสตูม ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนายทหารอัจฉริยะผู้กองรีไวล์ด้วยคอสตูม [ผ้าปิดปากทำความสะอาดของรีไวล์] และ [ผ้าโพกหัวทำความสะอาดของรีไวล์] ซึ่งมาจากภาพลักษณ์อันตรึงใจของตัวละครตัวนี้ รวมทั้ง [เครื่องแบบหน่วยทหารฝึกหัด], [เครื่องแบบกองทหารหน่วยสำรวจ] และ [อุปกรณ์เคลื่อนย้าย 3 มิติ] ด้วย นอกจากนี้ นักผจญภัยจะมีโอกาสได้ออกศึกด้วยการขี่หลัง [ไททันเกวียน] หรือเรียกสัตว์เลี้ยง [ไททันมหึมา] มาต่อสู้ร่วมกันได้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ผู้เล่นจะมีโอกาสได้แสดงความเคารพและความขอบคุณแก่เหล่าผองเพื่อนนักผจญภัยด้วยท่าทาง [มอบหัวใจให้หน้าที่] ซึ่งถอดแบบมาจากอนิเมะผ่าพิภพไททันแบบเป๊ะ ๆนอกจากอีเวนท์ครอสโอเวอร์สุดยิ่งใหญ่ แพทช์อัปเดทการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปียังมาพร้อมกับอาชีพคลาส 2-2 ใหม่ล่าสุดสำหรับสองอาชีพด้วยกัน ประกอบไปด้วย Monk และ Crusader ผู้เล่นสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นอาชีพใหม่ได้ทางหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้าครบรอบ 1 ปี โดยผู้เล่นที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับไอเทม Book of Travers เป็นรางวัล เมื่อมียอดผู้ลงทะเบียนครบตามที่กำหนดอาชีพ Crusader เป็นอีกสายหนึ่งในตระกูลอาชีพ Swordsman พวกเขาเปรียบเสมือนเป็นทั้งดาบและโล่ให้กับปาร์ตี้ในคนเดียวกัน ด้วยความสามารถในการใช้สกิลอันทรงพลังเพื่อจู่โจมศัตรู พร้อมกับปกป้องเพื่อนร่วมปาร์ตี้ด้วยเวทมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ โดยอาชีพ Crusader ยังสามารถเลื่อนขั้นไปเป็น Paladin และต่อด้วย Royal Guardสำหรับผู้เล่นอาชีพ Acolyte ที่ต้องการจะก้าวเดินบนหาทางของนักรบ อาชีพ Monk ถือเป็นปรมาจารย์การต่อสู้ทั้งระยะใกล้และไกล ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีศัตรูพร้อมกันเป็นวงกว้าง หรือการเด็ดหัวแม่ทัพของศัตรูในการโจมตีเพียงหมัดเดียว โดยอาชีพ Monk สามารถพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพ Champion และ Shura ได้ในที่สุดนอกจากคลาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นทั้งสองอาชีพ อัปเดทล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับให้ผู้เล่นได้เลือกเปลี่ยนอาชีพไปมาได้อย่างอิสระ โดยยังคงรักษาระดับ Base Level และ Job Level ของอาชีพดั้งเดิมเอาไว้ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 มิถุนายนนี้ ผู้เล่นเกม ROX ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้าครบรอบ 1 ปี เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์ใหม่ล่าสุด โดยผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับหมวก “Poring’s Party Hat” ไปใส่ฟรี พร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw สุดพิเศษ ที่มาพร้อมของรางวัลมากมาย โดยมีรางวัลใหญ่เป็นมือถือ HUAWEI nova 9 และ HUAWEI MatePad 10.4 รุ่นใหม่ นอกจากนี้ที่หน้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนยังได้แอบซ่อนไข่อีสเตอร์ปริศนา ซึ่งผู้ที่หาพบจะได้รับไอเทมแพ็กของขวัญระดับสูงในเกมอีกด้วยลงทะเบียนล่วงหน้าฉลองครบรอบ 1 ปี "Ragnarok X: Next Generation" ได้ที่ https://www.ragnarokx.com/1stanniversary ดาวน์โหลดเกมได้ที่ App Store และ Google Play ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Ragnarok X: Next Generation