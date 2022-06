Review​: Vampire the Masquerade Swansong คดีพล่ามของสามผี

Swansong

ภาพบรรยากาศกราฟิกยามค่ำคืน แสงเงาตกสะท้อน พื้นผิวพื้นผนังตึกอาคาร รายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่งกายต่างๆ ถือว่าทำออกมาได้สวยงามตามขุมพลังของ

เกจค่าพลังพิเศษ

เกจความหิวโหย

เกมเพลย์ 5 พล็อตเรื่อง 5 กราฟิก 8 เสียง 6 แอนิเมชันตัวละคร 5 ความคิดสร้างสรรค์ 6 ภาพรวม 5.8

สำหรับจะเป็นซีรีส์เกมที่บอกเล่ากล่าวถึงการมีตัวตนอยู่จริงของ แวมไพร์ เผ่าพันธุ์​อสูรร้ายยามราตรีที่​อาศัยใช้ชีวิตแฝงตัวปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์​มานานนับพันปี และพวกมันก็มีวิวัฒนาการ​ทางด้านสังคมในแบบฉบับเฉพาะตัว ​รวมถึงกฎเหล็กระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดเพื่อกันมิให้พวกมนุษย์​ล่วงรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ โดยเนื้อหาในภาคนั้นจะเป็นเหตุการณ์ของสังคมแวมไพร์ Camarilla ประจำกรุงบอสตัน ที่เพิ่งได้เจ้าชายคนใหม่ขึ้นมาปกครอง แต่ก็ไม่วายเกิดปัญหาสั่นคลอนจากความพยายามช่วงชิงอำนาจและเหตุฆาตกรรมปริศนาที่ผู้เล่นจำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่มันจะนำพาหายนะมาสู่เหล่าพวกพ้องท่องรัตติกาลประกอบด้วย​หญิงผิวสีสุดคล้ำดำเข้มผู้มีความสามารถล่วงรู้อนาคต,สาวล่องหนนักเก็บเกี่ยวข้อมูลผู้ชอบเผือกเรื่องชาวบ้าน และสุดท้ายสุภาพบุรุษคนเดียวในกลุ่มผู้ชอบใข้กำลังความรุนแรง​ ซึ่งตัวละครทั้งสามล้วนเป็นแวมไพร์เหมือนกันต่างเพียงแค่ตระกูลที่สังกัด โดยตัวเกมจะเฉลี่ยบทให้เราได้เวียนวนสลับบังคับเล่นเป็นพวกเขาทุกคนตามแต่โอกาส แล้วเราจะสามารถตัดสินใจเลือกกำหนดได้ว่าจะให้ใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไร เสมือนดั่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์​คอยสั่งให้เหล่านักแสดงเล่นตามบทที่เราวางไว้ ซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจของตัวละคร​หนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการเล่นของอีกตัวละครหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้บทสรุปสุดท้ายมีความหลากหลายแตกต่างกันไปคล้ายๆกับที่เคยสัมผัสในเกมชื่อดังอย่าง Heavy Rain, Beyond: Two Souls หรือ Detroit: Become Human นั่นเอง​ ส่วนฉากคิวบู๊แอ็คชันต่อสู้ดูจะไม่ค่อยมุ่งเน้นไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นมากเท่าไหร่​นัก เพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นเกมแนวสืบสวนเน้นพูดคุยสนทนาโดยในเกมจะมีทั้งสถานการณ์ปกติ​ให้เราเลือกบทสนทนาได้ตามสะดวก กับสถานการณ์​หน้าสิ่วหน้าขวาน​ที่เราต้องครุ่นคิดตัดสินใจเลือกคำตอบให้ดีๆเนื่องจากมันจะส่งผลลัพธ์​ตามมาภายหลัง ซึ่งบางช้อยส์ตัวเลือกอาจจำเป็นต้องใช้ค่าพลังในการโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ปฏิบัติทำตามสิ่งที่เราต้องการ แต่ถ้าหากค่าพลังดังกล่าวเหลือน้อยหรือมีไม่เพียงพอ มันก็สุ่มเสี่ยงที่เราจะถูกเขาบอกปัดปฏิเสธตอกกลับหน้าชา และในบางกรณีที่เราแพ้อาจต้องเสียเวลาเริ่มเจรจากันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยทีเดีย​วแต่นั่นหมายถึงตอนที่เรากำลังเดินสำรวจโฟกัสอยู่กับฉากนะ เพราะเมื่อใดก็ตามที่มุมกล้องตัดซูมโคลสอัพมาที่ใบหน้าของตัวละครขณะกำลังพูดคุยเจรจา คุณจะได้เห็นประจักษ์ชัดแจ้ง​ถึงความอุจาดของมัน ทั้งสีหน้าตัวละครที่นิ่งเป็นหุ่นกระบอกไร้อารมณ์​แบบสุดๆ แอนิเมชั่นท่าทางการขยับแขนขาที่แลดูฝืนธรรมชาติ ลูกตาดำที่มักแช่แข็งอยู่ตรงกลางตลอดเวลาพูดคุยกับใครสายตาก็จ้องตรงเขม็งชวนพิลึก หรือแม้กระทั่งการขยับปากลิปซิงค์เองมันก็ไม่ค่อยตรงกับคำพูดที่ออกมา ก็พยายามทำความเข้าใจอยู่หรอกนะว่า แวมไพร์ เป็นอสูรกายที่ไร้อารมณ์​ความรู้สึก​แบบมนุษย์​ แต่อากัปกิริยาแข็งทื่อเป็นท่อนซุงราวกับกำลังดูรายการหุ่นเชิดพัพเพ็ตโชว์แบบนี้ มันก็ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะซึ่งเกจพลังสีฟ้านั้นจำเป็นต้องใช้บ่อยใช้เยอะทั้งในการสำรวจตรวจสอบเข้าถึงสิ่งต่างๆ รวมถึงช้อยส์​คำพูดหรือการเลือกตัดสินใจบางอย่างเราก็ต้องเจียดมันมาใช้ด้วยเช่นกัน ส่วนเกจความหิวสีชมพูนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราออกแอ็คชันใช้พลังบ่อยๆ ถ้าหากปล่อยให้เกจความหิวนี้พุ่งสูงจนเต็มแม็กซ์ ตัวละครเราก็จะคลั่งเสียสติไม่มีสมาธิในการเจรจาต่อรองกับใคร ดังนั้นวิธีเล่นที่ถูกต้องเราจึงควรหมั่นเติมเกจพลังสีฟ้าและดับความกระหายลดเกจสีชมพูด้วยการดื่มเลือดจากเหยื่อ โดยเราต้องหลอกล่อเหยื่อเข้าไปในสถานที่ปิดลับตาแล้วทำการสูบโลหิตจากพวกมัน แต่ก็ต้องดูดดื่มอย่างระวังด้วยนะเพราะถ้าละโมบโลภมาก​ดูดหมดเกลี้ยงในทีเดียวหรือดูดรายเดิมเบิ้ลซ้ำสอง เหยื่อก็อาจถึงตายและทำให้มนุษย์​คนอื่นเกิดระแวงสงสัยขึ้นมาได้ตัวละครเอกแวมไพร์ทั้งสามตน เราสามารถอัปเกรดปลดล็อกสกิลเสริมทักษะให้กับพวกเขาได้แบบเดียวกับเกมอาร์พีจี โดยสกิลเฉพาะทางแต่ละอย่างต่างก็จำเป็นต่อแอ็คชันปฏิสัมพันธ์​ที่ต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น สกิลแฮคที่สามารถใช้เจาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์​ หรือสกิลงัดแงะเอาไว้สะเดาะล็อคกุญแจ ซึ่งนี่ถ้าพล็อตเนื้อหาและการแสดงสีหน้าอารมณ์​ของตัวละครมันดีเลิศประเสริฐ​ศรีเหมือนภาพยนตร์ชิงรางวัลออสการ์ เราก็อยากกลับไปเล่นซ้ำอยู่หรอกนะ แต่ในเมื่อความเป็นจริงทุกสิ่งภายในเกมมันกลับสวนทางกับทุกอย่างที่พูดมา เราว่าแค่ฝืนอดทนเล่นมันจนจบรอบเดียวได้คุณก็แกร่งเกินคนแล้วละบางอย่างยังพอทนไหวเช่นต้องรอให้เล่นเคลียร์จบ Scene นั้นๆก่อนถึงจะกดข้ามบทสนทนาอันยืดยาวของตัวละครได้ ตราบใดที่เรายังเล่นไม่จบด่านต่อให้เคยผ่านบทสนทนานั้นมาแล้วแต่กด Restart เพื่อเล่นใหม่ ไอคอน Skip ก็ยังคงเป็นสีเทาอยู่เหมือนเดิม ขณะเดียวกันปัญหาบางอย่างมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงๆ อย่างการบังคับเปลี่ยนตัวเลือกหรือเลื่อนดูเมนูออพชั่นต่างๆด้วยปุ่มกดทิศทาง ที่บางครั้งก็กดขึ้น-ลงไม่ติดซะงั้นต้องอาศัยก้านอนาล็อกซ้ายเลื่อนดูแทน, ผลลัพธ์จากการ​ตัดสินใจเลือกคำตอบก็สุดแกว่งเอาแน่เอานอนไม่ได้ บางทีเปอร์เซ็นต์โอกาสความ​สำเร็จสูงลิ่วกลับเฟล แต่พอเปอร์เซ็นต์​น้อยกลับให้ชนะเฉย หรือแม้กระทั่งตอนเข้าเมนู Setting ไปตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยเราต้องย้อนกลับไปที่หน้าแท็บเดิมก่อนถึงจะกดเซฟบันทึกได้อะไรแบบนี้ แถมระยะเวลาในการโหลดเข้าสู่เกมก็อืดนานแสนนานทั้งๆที่เราเปิดรันมันด้วย SSD ของเครื่อง PS5ลูกเล่นดื่มเลือดบริหารเกจความหิวดูน่าสนใจ, สกิลแวมไพร์แต่ละตัวมีความหลากหลายแตกต่าง และขุมพลังอันเรียลเอนจิ้นที่เป็นเดอะแบกแอนิเมชันตัวละครท่อนไม้เรียกพี่, ดวงตาสีหน้าอารมณ์​สอบตก, เสียงพูดไม่ซิงค์ตรงกับปาก, ฉากบู๊แอ็คชันน้อยนิด, มีแต่ก้มๆเงยๆสำรวจสิ่งของ, ขนาดพื้นที่-ทักษะเลเวลที่ถูกจำกัดห้ามนั่นห้ามนี่มอบความรู้สึกเหมือนอยู่ในคุก, นานาบัคปัญหากวนจิต, ดำเนินเรื่องได้น่าเบื่อชวนหลับ, ผลลัพธ์​ถาม-ตอบใช้วิธีมั่วเดาสุ่ม และปุ่มทิศทางที่กดติดบ้างไม่ติดบ้าง (จอยไม่ได้เสียนะจ๊ะ)