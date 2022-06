"V-Meet by V-Festa" แฟนมีตรวมเหล่าวีทูบเบอร์ครั้งใหญ่ 10-12 มิ.ย.นี้

Fan Meeting Ticket

จากความสำเร็จและกระแสตอบรับอย่างล้นหลามของงาน V-Festa ที่ได้สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของเหล่า VTuber ไว้มากที่สุดในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากความสุข ความสนุกสนาน ก็ยังได้รับพลังบวกจาก VTuber ไปเต็มอิ่มกลับมาครั้งนี้ เหล่า VTuber ขอรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ เสิร์ฟความสุข บุกถึงงานมากกว่า 39 ชีวิต เตรียมเซอร์ไพรส์กิจกรรมมากมาย พร้อมมาทักทายให้หายคิดถึงแบบเต็มพิกัด จัดเต็มความฟินแบบจุก ๆ ใน "V-Meet by V-Festa" ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท SHIN-A Service ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเกมชั้นนำในไทย ร่วมกับบริษัท Guardian Angel Ai เจ้าของ Aisha ตัวละคร VTuber ที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในประเทศไทย ขอพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับ VTuber Fan Meeting ครั้งแรกในไทยที่แฟนคลับจะได้พูดคุยแบบตัวต่อตัว และยังมีกิจกรรมถ่ายภาพ Two Shot กับ VTuber ที่ชื่นชอบอีกด้วยพบกันได้ที่งาน DIGITAL YOUR LIFE 2022 presented by Siam Paragon ณ ลาน Atrium 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565กิจกรรมแฟนมีตสุดพิเศษ สำหรับเหล่าแฟนคลับ VTuber ทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถซื้อบัตร Fan Meeting เพื่อสัมผัสประสบการณ์ของโลกเสมือนจริง ได้พบปะพูดคุยกับ VTuber แบบใกล้ชิด 1 นาทีเต็ม ความรู้สึกแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ นอกจากงานนี้เท่านั้นพิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรแบบ early bird ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายนจะได้รับการ์ด PVC ประจำตัวน้อง ๆ VTuber ไปครอบครอง● Early bird ราคา 400 บาท: พูดคุยกันแบบสด ๆ 1 นาที แถมการ์ด PVC● ซื้อบัตรภายในงาน ราคา 400 บาท: พูดคุยกันแบบสดๆ 1 นาทีกิจกรรมถ่ายภาพคู่กับ VTuber ในรูปแบบเต็มตัว อยากแชะแบบไหน น้อง ๆ จัดให้ พร้อมรับภาพความประทับใจ จำนวน 1 ภาพ และคลิปวิดีโอ 15 วินาที จำนวน 1 คลิป โดยใช้กล้องโทรศัพท์ของคุณเอง ถ้าอยากรู้ว่า Two Shot กับ VTuber แบบตัวต่อตัวจะเป็นอย่างไร ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้น● Early bird ราคา 400 บาท: ถ่ายได้ 1 ภาพ และ 1 คลิปวิดีโอ (15 วินาที) แถมการ์ด PVC● ซื้อบัตรภายในงาน ราคา 400 บาท: ถ่ายได้ 1 ภาพ และ 1 คลิปวิดีโอ (15 วินาที)**บัตร Fan Meeting และ Two Shot ของ VTuber แต่ละคนมีจำนวนจำกัด หากบัตรรอบ Early Bird จำหน่ายหมดแล้ว จะไม่มีการจำหน่ายเพิ่มในงาน และกรณีที่ซื้อบัตรภายในงานจะไม่ได้รับการ์ด PVCสำหรับบัตรภายในงานจะถูกจำหน่ายแบบวันต่อวัน เช่น กรณีที่มาวันศุกร์ จะซื้อได้เฉพาะกิจกรรมในรอบวันศุกร์เท่านั้น ไม่สามารถซื้อบัตรของรอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้พบกับกิจกรรมชวนลุ้นหมุนไข่สุ่ม Gacha รับของรางวัลสุด Exclusive สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว!สามารถซื้อบัตร Fan Meeting และ บัตร Two Shot ได้ทาง Line Shopping 📅 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565📍 ณ ลาน Atrium 1 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์● Facebook page: https://www.facebook.com/VFestaTH/ ● Twitter: https://twitter.com/VFestaTH