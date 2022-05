เกมตำนานแหวน "Gollum" ลงคอนโซล PC กันยายนนี้

เกมดังกล่าวเคยมีข่าวออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2019 พัฒนาโดยสตูดิโอ Daedalic Entertainment อิงจากหนังสือนิยายต้นฉบับของ J. R. R. Tolkien ตรงๆ ซึ่งจะนำเสนอหน้าตาตัวละครแตกต่างจากเวอร์ชันภาพยนตร์ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเรื่องราวของเกมจะเกิดขึ้นในเบื้องหลังของบทแรก The Fellowship of the Ring เล่าเกี่ยวกับ "กอลลัม" หลังสูญเสียแหวนเอกธำมรงค์ไปก็ได้ออกเดินทางจากหุบเขาที่ซ่อนตัว ผ่านสถานที่หลากหลายอย่างเช่นหอคอยทมิฬบารัดดูร์ หรือป่าเมิร์กวูดของเหล่าเอลฟ์ลักษณะการเล่นจะเป็นแนวผจญภัยผสมแอคชันให้หลบหลีกเอาตัวรอด ลอบทำร้ายศัตรู ค้นหาอุปกรณ์ใช้งาน มาพร้อมระบบคำถามคำตอบให้เลือกตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ท่ามกลางความขัดแย้งกับบุคลิก "สมีกอล" ภายในตัวกอลลัมเองแพลตฟอร์มที่วางจำหน่ายจะมีคอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC ผ่านร้าน Steam ทั้งหมดออกวันที่ 1 กันยายน โดยมีแผนจะแปลงลงนินเทนโดสวิตช์อีกเครื่องออกตามหลังภายในปี 2022