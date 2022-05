PAC-MAN ปล่อยมิวสิควีดีโอฉลองวันเกิด 42 ปี

วีดีโอนี้มากับเพลงชื่อว่า "We are PAC-MAN" ร้องโดย คาโฮะ คิโดกุจิ และ แอน อูนะ พร้อมด้วยอนิเมชันจากศิลปินหลายราย นำเสนอข้อความว่า กินอย่างสนุกสนานให้ร่างกายจิตใจกระปรี้กระเปร่า รูปทรงของแพคแมนคือวงกลมที่เชื่อมโยงเพื่อนฝูงผู้คนเข้าด้วยกัน เป็นจิตวิญญานของการร่วมมือ รวมถึงรูปทรงของโลกด้วยในเดือนพฤษภาคมปี 1980 ภาคแรกสุดของซีรีส์ PAC-MAN ได้เปิดตัวเป็นเกมตู้ในญี่ปุ่น สร้างโดย "โทรุ อิวาทานิ" ได้แรงบันดาลใจหน้าตามาจากพิซซ่าที่แหว่งไปชิ้นหนึ่ง เป็นเกมเกี่ยวกับการกินซึ่งเขาอยากทำให้เล่นได้ทั้งชายหญิง มีสีสันสดใสไม่ออกแนวรุนแรงสู้รบตามกระแสวีดีโอเกมยุคนั้นปัจจุบัน เกมภาคใหม่ก็กำลังจะวางจำหน่ายในสัปดาห์นี้ลงคอนโซล PS4 นินเทนโดสวิตช์ Xbox One และ PC โดยจะรวมมิตรของเก่า 14 เกมมีทั้งแบบกินเม็ดเก็บคะแนน แอคชันตะลุยด่านและพัซเซิลเรียงบล็อก ทำเป็นร้านตู้เกมเสมือนจริงให้ผู้เล่นปลดล็อกรางวัลของสะสมมาตกแต่งเองได้ตามใจชอบนอกจากนี้ เกมแบทเทิลรอยัล Fortnite ก็มีแผนจะจับมือกับซีรีส์ PAC-MAN ทำของแนวสกินเครื่องประดับลงร้านไอเทม โดยจะเผยโฉมในวันที่ 2 มิถุนายนนี้