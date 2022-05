Netflix ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ "Resident Evil" ซอมบี้บุกลอนดอน

หลังจากนั้น ภาพก็ตัดสลับมาที่กรุงลอนดอนในยุคอนาคตปีค.ศ. 2036 เมื่อเชื้อร้ายได้หลุดแพร่ระบาดกระจายไปเรียบร้อย สังคมเมืองของมนุษย์ถึงคราวล่มสลาย ประชากรส่วนใหญ่กลายเป็นผีดิบซอมบี้ และตัวละครเอกของเราก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดในโลกสุดไฮเทคที่ดูแปลกตาไม่ซ้ำเดิม เรียกว่าคล้ายเรสซิเดนท์อีวิลแค่พล็อตเรื่อง นอกนั้นถูกยกเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดจด

pcgamer

หากพูดถึงบริการสตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง Netflix แล้ว พวกเขานับว่ามีประสบการณ์เคยดัดแปลงหลากหลายแฟรนไชส์วิดีโอเกมมาเป็นซีรีส์ฉายผ่านหน้าจอทีวีตั้งมากมาย อาทิ Castlevania, The Witcher รวมไปถึง League of Legends และล่าสุด Resident Evil ตำนานเกมยิงผีของค่ายแคปคอมก็เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ถูกเชื้อเชิญมาสู่แพลตฟอร์มดังกล่าวตามตัวอย่างเทรลเลอร์ฉบับซีรีส์คนแสดงนี้ จะมีความแตกต่างฉีกไปจากเวอร์ชันเกมต้นฉบับอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตัวละครหลักดำเนินเรื่องที่กลายเป็นตัวละครหน้าใหม่อย่างและที่เดินทางมายังเมืองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่สุดท้ายกลับต้องเผชิญฝันร้ายจากการทดลองของบริษัทยา Umbrellaซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะดูผิดแผกไปจากสิ่งที่แฟนเกมต่างคาดหวังไว้ แต่ถ้าดูประวัติผลงานหนังซอมบี้ที่ผ่านมาอย่าง Army of the Dead อย่างน้อยๆมันก็น่าจะตอบโจทย์โดนใจคอหนังแนวสยองขวัญดูเอาเพลินๆได้บ้างแหละ