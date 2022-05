ยูบิซอฟต์ชี้เกมจากหนัง "Avatar" รอไม่เกินปี

เกมใหม่นี้มีข่าวการสร้างมานานตั้งแต่ปี 2017 และเพิ่งปล่อยหนังตัวอย่างแรกเมื่อกลางปี 2021 พัฒนาโดยสตูดิโอ Massive Entertainment ที่เคยสร้างเกม The Division มาก่อนและจะนำเทคโนโลยี Snowdrop Engine อันเดียวกันมาปรับปรุงใช้ต่อภายในเกม ผู้เล่นจะรับบทชาวนาวีชนพื้นเมืองของดวงจันทร์แพนดอรา ออกผจญภัยสำรวจพรมแดนตะวันตกที่ไม่เคยมีใครเห็น เผชิญกับโลกที่มีชีวิตและตัวละครใหม่รวมถึงกองกำลัง RDA ของมนุษย์โลกผู้เข้ามารุกราน เล่าเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดรูปแบบการเล่นจะเป็นแนวแอคชันผจญภัยมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบโอเพนเวิลด์ กำหนดทำลงคอนโซลเฉพาะยุคใหม่ PS5 และ Xbox Series X|S พร้อมกับ PC และบริการคลาวด์สตรีมมิงกูเกิล Stadia แอมะซอน Lunaจากงานแถลงผลประกอบการล่าสุด ทางค่ายยูบิซอฟต์ก็เผยกับนักลงทุนว่าตัวเกม Avatar มีกำหนดออกอยู่ในรอบปีงบประมาณปัจจุบันไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2023 รวมถึงเกมฟอร์มใหญ่อื่นๆ อย่าง Skull & Bones และ Mario + Rabbids: Sparks of Hope ด้วยในฝั่งภาพยนตร์ ภาคต่อ Avatar: The Way Of The Water ก็เพิ่งปล่อยตัวอย่างแรกให้ชมกัน มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 15 ธันวาคมนี้เฉพาะในโรงใช้ชื่อไทยว่า "อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ"