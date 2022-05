EA เผยเกมสมาร์ตโฟน "The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth"

โครงการใหม่นี้จะเป็นความร่วมมือกับ Middle-earth Enterprises ผู้ถือลิขสิทธิ์ อิงเนื้อหาจากวรรณกรรมต้นฉบับของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน พัฒนาโดยสตูดิโอ Capital Games ที่เคยทำเกมสตาร์วอร์ส Galaxy of Heroes มาก่อนระบบของเกมจะเป็นแนว RPG แบบสลับเทิร์นวางแผน มีเรื่องราวและตัวละครมากมายจาก The Lord of the Rings และ The Hobbit ให้ผู้เล่นเข้าไปสัมผัสเหตุการณ์สำคัญ สถานที่ และตำนานต่างๆ เพื่อต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายในมัจฌิมโลกนอกจากนี้ ตัวเกมจะมีองค์ประกอบการแข่งขันทางโซเชียลและระบบการสะสมของที่ลึกซึ่ง ยืนยันว่าให้เล่นฟรีใช้วิธีขายไอเทมเงินจริงในเกมและเป็นแบบสุ่มเสี่ยงโชคด้วยในเบื้องต้น ทางค่ายก็ยังไม่เผยภาพจริงตอนเล่นออกมา คาดว่าจะเปิดทดสอบเบต้าแบบจำกัดภูมิภาคในช่วงซัมเมอร์กลางปีนี้ย้อนไปช่วงปี 2000 ค่ายอิเลกโทรนิกอาร์ตก็เคยสร้างเกมซีรีส์ The Lord of the Rings มาแล้วหลายภาคโดยอิงจากภาพยนตร์ของผู้กำกับ ปีเตอร์ แจ๊คสัน ซึ่งหลังจากนั้นก็มีค่ายวอร์เนอร์บราเธอร์ที่ยังคงทำออกมาเรื่อยๆ