ผกก. District 9 เปิดตัวแบทเทิลรอยัลแนวใหม่ สอดไส้สตอรี่

เหตุการณ์ของเกมจะถูกเซตขึ้นในโลกอนาคตดิสโทเปียอันเลวร้าย สถานที่ซึ่งกำลังเกิดสงครามระหว่างองค์กรลับที่ต่างฝ่ายต่างส่งสายลับเข้ามาปฏิบัติภารกิจบนหมู่เกาะเขตร้อน ซึ่งผู้เล่นจะต้องเลือกสังกัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วลงไปทำมิชชั่นทั้งการจารกรรม ลอบสังหาร หรือก่อวินาศกรรม ในฉากแม็พแผนที่ที่จะมีผู้เล่นสายลับแปลกหน้ารายอื่นๆเข้ามาร่วมแจมเป็นทั้งมิตรและศัตรูรวมทั้งสิ้น 150 คน

"ความทะเยอทะยานของเรากับ Off The Grid มันไม่ใช่แค่การสร้างเกมแบทเทิลรอยัล 2.0 ที่เพิ่มเติมการดำเนินเรื่องราวแบบลึกซึ้งลงไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ออกแบบโลกที่มีการวิวัฒน์ตัวเองแปรเปลี่ยนเกินคาดคิดในทุกครั้งที่ผู้เล่นหวนกลับมาเล่นมัน ด้วยนวัตกรรมการเล่าเรื่องที่เรานำเสนอสู่เกมแบทเทิลรอยัล เราได้เติมจุดมุ่งหมายให้ผู้เล่นอยากที่จะย้อนกลับคืนสู่โลกของเกม Off The Grid ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสำรวจค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ"

Gunzilla Games ออกมาประกาศเปิดตัวผลงานเกมแนวชูตติ้งแบทเทิลรอยัลมุมมองบุคคลที่สาม ซึ่งเน้นหนักโฟกัสไปที่การดำเนินในลักษณะบอกเล่าเรื่องราว ถูกสร้างพัฒนาบนเทคโนโลยีโดยมีกำหนดแผนวางจำหน่ายคร่าวๆภายในปี 2023 สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PCผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์สู้รบเอาชีวิตรอดทั้งในรูปแบบ PvP และ PvE พร้อมกับมีระบบคราฟต์ของ ปรับแต่ง แลกเปลี่ยนไอเทมระหว่างผู้เล่นที่ไม่เหมือนใคร โดยไฮไลท์ความพิเศษของเกมนี้จะอยู่ตรงเรื่องราวที่มีการดำเนินแตกต่างไปตามการตัดสินใจเลือกอันจะส่งผลต่อการเล่นของเราในแต่ละรอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง(ผู้กำกับภาพยนตร์ District 9, Elysium, Chappie) และ(นักพัฒนาฝีมือฉมังจากซีรีส์เกม Far Cry, Assassin’s Creed) ต้องการใส่ใจพิถีพิถันมอบชีวิตให้กับมัน