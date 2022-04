"Garena World 2022" เดินหน้าหนุนคอมมูนิตี้เกม-อีสปอร์ตสู่พื้นที่ของทุกคน

เวทีการแข่งขันอีสปอร์ต พื้นที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้







กล่าวว่า “แม้ในปัจจุบัน ผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์แล้วส่วนหนึ่ง แต่การมีปฏิสัมพันธ์และการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ ยังเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการรับชมคอนเทนต์ออนไลน์สูงขึ้น โดยรายงาน Thailand Digital Stat 2022 ของ We Are Social ระบุว่าในปี 2022 ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไทยราว 94.2% รับชมวิดีโอคอนเทนต์เป็นประจำ และเกมมิ่งคอนเทนต์ก็เป็นอีกหมวดเนื้อหาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ด้านการีนาเองก็เห็นการเติบโตของเกมมิ่งคอนเทนต์จากงาน Garena World 2022 ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการรับชมคอนเทนต์ (Viewership) กว่า 48 ล้านครั้ง คิดเป็นระยะเวลาการรับชมทั้งหมดที่มากถึง 959,300 ชั่วโมง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการจัดมหกรรมเกมและอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของการีนาความสำเร็จจากงาน Garena World 2022 นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ก็ยังทำให้เราได้เห็นภาพการรวมพลังบวกในคอมมูนิตี้เกมและอีสปอร์ตที่เราตั้งใจผลักดันให้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการร่วมสนุกกับเกมและอีสปอร์ตที่เป็นความสนใจร่วมกันของพวกเขา รวมถึงการส่งต่อพลังดี ๆ เพื่อสร้าง Social Impact ที่ดี ในด้านต่าง ๆ ที่พวกเขาให้ความสนใจ”นอกจากการแข่งขันอีสปอร์ตและกิจกรรมจากเกมต่าง ๆ ที่สร้างสีสันและความบันเทิงให้กับเหล่าเกมเมอร์และแฟนอีสปอร์ตอย่างเต็มอิ่มแล้ว ภายในงาน Garena World 2022 ยังมีโซน "Garena Get & Give" ที่มาพร้อมและจะส่งมอบให้แก่เทใจดอทคอมเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจที่คนรุ่นใหม่มีต่อปัญหาสังคมในประเทศไทย โดยผู้ร่วมโหวตสนใจการพัฒนาการศึกษาเป็นสัดส่วนมากที่สุด รองด้วยการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตตามลำดับผ่านโครงการ Life Hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ผ่านโครงการ Bye Bye Plastic Bag Thailand เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Ooca: Wall of Sharing เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีความเครียดได้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นพร้อมกันนี้ ผู้ชนะเลิศทั้งสองท่านจากการประกวดยังได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการคอสเพลย์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมากมาย โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ คุณธนวิทย์ หัตถุผะสุ ที่สวมบทบาทเป็นตัวละคร Natalya จากเกม RoV (Arena of Valor) และผู้ชนะเลิศ People Choice Award ได้แก่ คุณธัญวรัตม์ แก่นจันทร์ ที่สวมบทบาทเป็นตัวละคร Paine จากเกม RoV เช่นเดียวกันตลอดทั้ง 2 วัน 4 ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตจากเกมออนไลน์ชั้นนำของการีนา ได้ดึงกว่า 75 ทีมผู้แข่งขันจากไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างสีสันและแสดงความสามารถกันอย่างคับคั่งภายในงาน Garena World 2022 โดยได้แชมเปี้ยนดังต่อไปนี้ประกาศ Evos Phoenix ที่โชว์ฟอร์มดี คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 3 และรองแชมป์ Attack All Around ได้สิทธิ์ไปแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับโลก Free Fire World Series 2022 Sentosa ณ ประเทศสิงคโปร์ประกาศ Bacon Time คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 3 และได้เข้าแข่งขันต่อในรายการระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2022มีนักแข่ง Michael04 คว้าตำแหน่งสุดยอด Pro-player ประจำปีนี้ไปแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทo ทีมหญิงล้วน: มีแชมเปี้ยน ได้แก่ Ult Divinus จากประเทศฟิลิปปินส์ และมี Daivo Lady Zeed ทีมจากประเทศไทย เป็นรองแชมป์o ทีมระดับโปร: แชมป์ตกเป็นของ Black.Ult จากประเทศฟิลิปปินส์ และมี DG Esports จากประเทศอินโดนีเซีย เป็นรองแชมป์เหล่านักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้แสดงศักยภาพที่ผ่านการบ่มเพาะสกิลอย่างเข้มข้น จนสามารถคว้าโอกาสไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ ทั้งทีมอีสปอร์ตหญิงไทยก็สามารถคว้าชัยชนะจาก Call of Duty: Mobile Garena Invitational 2022 เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคได้ เน้นย้ำความเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนของคอมมูนิตี้เกมและอีสปอร์ต ไม่จำกัดอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป หากฝึกฝนทักษะจนพร้อมแข่งขัน ไม่ว่าใครก็มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีอีสปอร์ตได้นอกเหนือจากความสามารถของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยที่น่าประทับใจ การรวมตัวของเหล่าเกมเมอร์และแฟนอีสปอร์ตที่เข้ามามีส่วนร่วมก็ช่วยสร้างสีสันให้กับงาน และสะท้อนให้เห็นถึงการรวมพลังบวกของเกมเมอร์ที่ใส่ใจในการผลักดันการพัฒนาสังคม ทวีคูณความน่าจดจำพร้อมส่งท้ายกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน Garena World 2022 อย่างสวยงาม