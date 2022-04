"Garena World 2022: Spark Your Spirit" จุดพลุเปิดมหกรรมอย่างเป็นทางการ

ตลอดระยะเวลา 2 วันแห่งความพิเศษ เหล่าเกมเมอร์และแฟน ๆ อีสปอร์ตสามารถรับชมการแข่งขัน Free Fire, RoV (Arena of Valor), FIFA Online 4 และ Call of Duty: Mobile ได้ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายนนี้ บนเว็บไซต์ Garena World 2022 นอกจากนี้ ความพิเศษในงาน Garena World 2022 ยังรวมถึง โชว์แมตช์ การประกวดคอสเพลย์ ทอล์คโชว์โดยอินฟลูเอนเซอร์สายเกม และการแข่งขัน Free Fire ระดับมือสมัครเล่นที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ พร้อมลุ้นรับไอเทมและของรางวัลอีกมากมาย โดยนอกจาก 4 เกมที่กล่าวถึงไปแล้ว ปีนี้ยังมีอีก 6 เกมที่จะมาร่วมสร้างสีสันในงาน ได้แก่ League of Legends (LoL), Contra Returns, Speed Drifters, Blade & Soul, Fantasy Town และ FAIRY TAIL: Forces Unite!ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “ในยุคดิจิทัล เกมและอีสปอร์ตกลายเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลาย และสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย การร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทย จึงเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ รวมถึงกระทรวงดิจิทัลฯ เอง ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ดังนั้น จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาสนับสนุนงาน Garena World 2022: Spark Your Spirit ซึ่งจะเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพในการพัฒนาวงการเกมและอีสปอร์ตของคนไทย และนำไปสู่โอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลต่อไป”เผยว่า “คอมมูนิตี้ของการีนาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโอกาส ซึ่งเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความฝัน ส่งผลให้วงการเกมและอีสปอร์ตมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะมีจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว จำนวนผู้รับชมก็เติบโตขึ้นเช่นกัน อีกทั้ง ตลาดเกมและอีสปอร์ตของประเทศไทยก็นับเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีการประเมินว่าตลาดเกมและอีสปอร์ตของประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 33,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 14% ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดเกมและอีสปอร์ตไทย ซึ่งดึงดูดผู้คนหลากหลายให้มาเป็นส่วนหนึ่ง การีนามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเกมและอีสปอร์ตเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และมอบโอกาสให้กับทุกคน ในปีนี้ เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันอีกครั้งกับในงาน Garena World 2022: Spark Your Spirit ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันแสดงสปิริต และสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษร่วมกันกับเรา”ภายในพิธีเปิดงาน Garena World 2022 ยังมีการประกาศการเปิดตัวชวนเกมเมอร์มาสัมผัสประสบการณ์ท่องยุทธภพสุดพรีเมียมโดดเด่นด้วยภาพกราฟิกสวยงาม เคลื่อนไหวลื่นไหลด้วยรีเฟรชเรตสูงถึง 120 เฮิรตซ์ ให้ความคมชัดระดับ 4K ตลอดจนระบบเกม MMORPG ระดับไฮเอนด์ ทั้งฟังก์ชันปรับแต่งหน้าตาตัวละครมากถึง 600 รูปแบบ พร้อมด้วยรายละเอียดเครื่องแต่งกายที่คมชัด วิชาตัวเบาอันโดดเด่นมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้ง 6 สำนักยอดฝีมือแห่งยุทธภพ การต่อสู้ที่ให้อิสระในการคอมโบสกิลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยรองรับ PVP หลากหลายรูปแบบ ทั้ง 1v1, 5v5, กิลด์วอร์ และ PK ในพื้นที่ล่า อีกหนึ่งไฮไลต์ คือ โหมด Battle Royale ที่หาไม่ได้ในเกม MMORPG ทั่วไป ซึ่งเหล่าเกมเมอร์สามารถเล่น Moonlight Blade ได้ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและพีซี บน Garena PCร่วมทำความรู้จักกับ Moonlight Blade มากขึ้นได้ภายในงาน Garena World 2022 พร้อมรับชมความสนุกและร่วมกิจกรรมชิงรางวัลทองคำแท้มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ผ่านกิจกรรมไฮไลต์จัดเต็ม ได้แก่• เจาะลึก 6 อาชีพหลักภายในเกมก่อนใครกับเหล่ากูรูเกม MMORPG ทั้ง Iammaii, OhBIGz, 4em, เจ๊แจมเกมมิ่ง, adk ก้องไก่กุ๊ก และ ad-aof tv• คุณเทมส์ - สรณ ขุนพลพิทักษ์ หรือ Thames Malerose และคุณบีมบีม - กมลพร โกสียรักษ์วงศ์ พาท่องยุทธภพ ส่องไลฟ์สไตล์ทั้งในเกมและนอกเกม• วาไรตี้โชว์ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จะมาร่วมพิชิตความเป็นเจ้ายุทธภพ นำทัพด้วยเหล่ากูรูจากช่วงเจาะลึกสายอาชีพทั้ง 6 คน พร้อมด้วย Trinity Big Master, ขมปี๋, ZicKarr, Songpon, TaaNut, RizingFaze, PB Gaming – พ่อบ้านเกมมิ่ง และ Aiirki CHMoonlight Blade เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันนี้ ทั้งบนเว็บไซต์ https://mbm.garena.in.th และ Google Play หรือ App Store และจะเปิดให้ร่วมทดสอบเกมและให้บริการเต็มรูปแบบเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Garena Moonlight Blade ตลอดวันที่ 2 – 3 เม.ย. 2565 ทุกคนสามารถสนุกไปกับขบวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้น และรับชมทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตจากเกมออนไลน์ชั้นนำของการีนา บนเว็บไซต์ Garena World 2022 ร่วมลุ้นไปกับ Free Fire Pro League Season 6 Presented by dtac รอบ Grand Final ลุ้นมันส์กัน วันละ 6 เกม ทั้งหมด 2 วัน 12 เกม แบบดุเดือด กับศึกสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาที่หนึ่งในประเทศไทย ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท โดยแชมเปี้ยนและรองแชมป์จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งต่อระดับโลกใน Free Fire World Series 2022 Sentosa ซึ่งจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ภายในโซน Free Fire ยังมีกิจกรรม Speed Rush ทดสอบความเร็ว เร็วสุดรับสกินปืนถาวร Rapper Underworld Weapon และกิจกรรม ดูครบ จบ แจก ดูพร้อมกันครบแสนทั้ง 2 วัน รับไอเทมสุดพิเศษ! แพ็คโกลด์โคลตด์ คลีโอ (Goldcoated Cleo Bundle) แบบถาวร ฟรียกเซิร์ฟสนุกไปกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ RoV Pro League 2022 Summer เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000,000 บาท พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษ แจก All Heroes ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน และแจก All Ultimate Skins ในวันที่ 3 เมษายน (สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Garena RoV Tournament ) รวมถึงการเปิดตัวสกินไทยใหม่ "วีรมัศยา ไอริ" สกินที่ชนะเลิศจากการประกวด RoV Design Contest 2021 ซึ่งได้ "มิน - พีชญา" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ สามารถรับชมวิดีโอเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกัน 3 เมษายนนี้ ในรอบชิงชนะเลิศ RoV Pro League 2022 Summerพบกับการแข่งขัน FIFA Online 4 Thailand: Pro-Series 2022 ในรูปแบบ 1vs1 ที่มีเงินรางวัลรวม 500,000 บาท เพื่อตัดสินหาที่สุดของ FO4 Pro-player ประจำปี 2565 นอกจากนี้ สนุกกันให้สุดกับการแข่งขันโชว์แมทช์ของเหล่าดารา นักร้องและอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับคั่ง1) วันที่ 2 เมษายน: Influencer Match "หงส์แดง แซงซิวแชมป์" (นิก NR, Oaker, ป๊อบ ปองกูล) ปะทะ "ผีแดง อยากมีแชมป์" (กุ๊ก NR, เจ๊ดำ Jdum, เต๋า เศรษฐพงศ์)2) วันที่ 3 เมษายน: New Influencer Showmatch "เสือร้องไห้" (แน็ตตี้, โค๊ดดี้, เอ็ดดี้) ปะทะ "เทพSolo" (ว่าน ธนกฤต, ทิว Cactus, เหว่ง เทพลีลา)ร่วมลุ้นกับศึกตัดสิน Call of Duty: Mobile Garena Invitational 2022 เฟ้นหาที่หนึ่งในภูมิภาค จากทีมผู้ท้าชิงจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน-ฮ่องกง-มาเก๊า ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,600,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 การแข่งขันย่อย ได้แก่1) การแข่งขันระดับโปร ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 12 ทีม เข้าร่วมประลอง2) การแข่งขันทีมหญิงล้วน ซึ่งมีเข้าแข่งขัน 6 ทีม เข้าร่วมประลองเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการดีไซน์ Avatar ประจำตัว หรือตั๋วเข้างานสไตล์คุณ และลุ้นรางวัลไอเทมต่าง ๆ จากหลากหลายเกมดังของการีนา พร้อมร่วมส่งพลังบวก เติมเต็มบันดาลใจไปด้วยกันที่ "Garena World 2022: Spark Your Spirit" ตลอดวันเสาร์ที่ 2 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป บนเว็บไซต์ Garena World 2022