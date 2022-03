"PUBG MOBILE" เตรียมจัดงานออฟไลน์ฉลองครบรอบ 4 ปี 24-27 มี.ค.นี้

PUBG MOBILE COLORS 4 THE SQUAD IN BANGKOK จัดขึ้นในธีมสีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปี ซึ่งแต่ละสีแสดงออกถึงความกล้าหาญ, ความร่วมมือ, กลยุทธ์ และความเยือกเย็น โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับรางวัลด้วยการทำภารกิจสะสมแสตมป์จาก 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การลงทะเบียน, การเพนต์สีกล่อง Airdrop, ร่วมอวยพรวันเกิด PUBG MOBILE บนตัว Key Man และถ่ายรูปด้วย Filter พิเศษที่ตู้สติกเกอร์ของ PUBG MOBILE เมื่อสะสมแสตมป์ครบก็สามารถมาแลกจับกาชาปองลุ้นรับรางวัล Exclusive ลายฉลองครบรอบ 4 ปี PUBG MOBILE ได้ทันทีนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะกับเหล่าโปรเพลย์เยอร์ PUBG MOBILE ระดับตำนาน และเยี่ยมชมตัวอย่างศิลปะบนกล่องแอร์ดรอปจากเหล่าอาร์ตติสต์ของไทยที่กำลังมาแรง ประกอบด้วย FATLIPZ ยูทูปเบอร์ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 9 แสนคน, คุณณิชา Lafyna และคุณเต๋อ Oreo Jimnom ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน และความสนุกในงานนี้ไปด้วยกันทั้งนี้ การจัดงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ความสนุกและความปลอดภัยไปพร้อม ๆ กันงานฉลองครบรอบ 4 ปี PUBG MOBILE COLORS 4 THE SQUAD IN BANGKOK จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคมนี้ ณ ลาน Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ PUBG MOBILE