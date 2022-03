"The Quarry" เกมสยองขวัญวัยรุ่นจากผู้สร้าง Until Dawn วางจำหน่าย 10 มิ.ย.นี้

"The Quarry" เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในค่ายฤดูร้อน Hackett’s Quarry เหล่าที่ปรึกษาวัยรุ่นกำลังสนุกกับงานเลี้ยงส่งท้ายที่ไม่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขกำลังจะกลายเป็นฝันร้าย เมื่อชาวบ้านโชกเลือดและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคนเริ่มตามล่าหาเหยื่อ ปาร์ตี้ของวัยรุ่นกลับกลายเป็นค่ำคืนที่สุดสยองที่ไม่มีใครคาดคิดผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นตัวละครวัยรุ่นทั้ง 9 คน ดำเนินเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาในสไตล์ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ พร้อมกำหนดทิศทางของเนื้อเรื่องด้วยตัวเลือกที่จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของตัวละคร ไม่ว่าใครจะตายหรือใครจะรอด ผู้เล่นคือผู้ตัดสินใจกล่าวว่า “The Quarry กำลังเปิดฉากเกมเล่าเรื่องแบบโต้ตอบมิติใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์สยองขวัญในแบบของวัยรุ่นที่แท้จริง ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นการตัดสินใจของผู้เล่น ว่าผู้เล่นเลือกที่จะช่วยใคร หรือเลือกที่จะทิ้งใคร ในเรื่องราวของพวกเขา”“ในเชิงเกมประสบการณ์เล่าเรื่องแบบโต้ตอบ The Quarry แตกต่างจากเกมส์ที่ผ่านมาของ 2K อย่างสิ้นเชิง”กล่าว “เราเลือกที่จะร่วมมือกันเพราะ Supermassive Games มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากที่สุด และเราก็เป็นแฟนตัวยงของพวกเขาด้วย โอกาสในการทำงานร่วมกับหนึ่งในคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดไม่ได้มีมาบ่อย ๆ เราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Supermassive Games ในการสร้าง The Quarry”นอกจากโหมดการเล่นปกติ ตัวเกมยังมีโหมดออนไลน์ที่สามารถชวนเพื่อน 7 คนมาร่วมรับชมเรื่องราวและโหวตตัวเลือกไปพร้อมกัน หรือโหมด Co-op ที่ผู้เล่นทุกคนจะได้เลือกบังคับเฉพาะตัวละครของตัวเองสำหรับผู้เล่นที่ไม่ถนัดเกมสยองขวัญ ภายในเกมจะมีระบบปรับแต่งระดับความยาก เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้น หรือหากชอบนั่งดูอย่างเดียวก็สามารถเลือกเล่น Movie Mode เพื่อรับชมเรื่องราวในรูปแบบภาพยนตร์ก็ได้"The Quarry" จะวางจำหน่าย 10 มิถุนายนนี้ บนแพลตฟอร์ม Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://quarrygame.2k.com/