คาเมนไรเดอร์ "Black Sun" เตรียมฉายปลายปี 2022

ความดังไม่ช่วยอะไร! ดาราซีรีส์ซอมบีสุดฮิต All of Us Are Dead ยังต้องทำงานเสริมเป็นคนขับรถ

“อิมแจฮยอก” หนึ่งในนักแสดงนำของซีรีส์ซอมบีสุดฮิต All of Us Are Dead ของ Netflix เปิดเผยว่าแม้จะมีผลงานที่ดังไปทั่วโลก แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างเดิม และต้องทำงานสองอย่างเพราะรายได้จากการเป็นนักแสดงก็ยังคงไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้