ศึกอีสปอร์ต เรนโบว์ ซิกซ์ โอเปอเรชัน ลีก ไทยแลนด์ ซีซัน 7 เปิดรับสมัครแล้ว!

ด้วยผลตอบรับอันน่าตื่นเต้นจากชุมชนเรนโบว์ซิกซ์ประเทศไทย และผลงานอันน่าทึ่งของทีม Elevate ในการคว้าแชมป์ฤดูกาลที่ 6 ซึ่งเป็นชัยชนะในโอเปอเรชัน ลีก ครั้งที่ 3 ติดต่อกัน Ubisoft จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การแข่งขันเพื่อสร้างเส้นทางนักกีฬาอาชีพสำหรับผู้เล่นชาวไทย เพื่อฉายแสงบนเวทีระดับนานาชาติในการแข่งขันระดับโลกต่อไปสำหรับทีมที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เรนโบว์ซิกซ์ โอเปอเรชัน ลีก ไทยแลนด์ ซีซัน 7 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 มีนาคม 2565 ที่ลิงก์ https://ubi.li/OLTH_S7 โดยมีกำหนดการดังนี้- ระยะเวลาลงทะเบียน: 7 มี.ค. 65 – 14 มี.ค. 65- รอบคัดเลือก: 18 มี.ค. 65 – 20 มี.ค. 65- ฤดูกาลปกติ: 27 มี.ค. 65 – 24 เม.ย. 65- รอบเพลย์ออฟ: 29 เม.ย. 65 – 1 พ.ค. 65เพื่อปรับปรุงแนวการแข่งขันสำหรับ เรนโบว์ ซิกซ์ อีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจบฤดูกาลนี้ โอเปอเรชัน ลีก จะกลับมาพร้อมรูปแบบและโครงสร้างใหม่ที่จะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสสำหรับทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้กล่าวว่า “ทีมและผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงฝีมืออย่างโดดเด่นในฤดูกาล 2021 ซึ่งหลังจากที่เราปรับปรุงโอเปอเรชัน ลีก หลังจบฤดูกาลนี้ เราจะกลับมาพร้อมความตื่นเต้นที่จะได้เพิ่มโอกาสให้กับภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย”ติดตามการแข่งขัน Rainbow Six Operation League Thailand ได้ที่แฟนเพจ Rainbow Six Esports Thailand ประเทศไทย , แชนเนล Twitch: Rainbow6TH และแชนเนล YouTube: Rainbow Six Esports Thailand ประเทศไทย อีสปอร์ตของ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege นั้นประกอบไปด้วย 4 ภูมิภาคหลัก, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, ละตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก. ทั้งสี่ภูมิภาคจะจัดแข่งขันคู่ขนานกันไปในลีกประจำภูมิภาคของตน โดยทั้งหมดจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเพื่อผ่านการคัดเลือกสู่ Six Invitational อันเป็นจุดสูงสุดของการแข่งขัน Rainbow Six Siege ในแต่ละปี แต่ละลีกประจำภูมิภาคจะผูกเข้าด้วยกันกับการแข่งระดับโลก ซึ่งต่างก็เป็นการวิ่งแข่งสู่การคัดเลือกของ Six Invitational ทั้งนั้น เมื่อบรรดาทีมของทั้งสี่ภูมิภาคมาเผชิญหน้ากันในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบไปด้วย 3 ลีกใหญ่ (Major) และลีกภูมิภาคแล้ว พวกเขาจะได้รับการจัดอันดับจากระบบแต้มแบบใหม่ที่ลึกซึ้งและให้รางวัลแก่การสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันในแต่ละซีซันจะดำเนินไปเกือบปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป แต่ละซีซันจะแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส โดยที่สามไตรมาสแรกจะถือเป็น 3 “สเตจ” ของลีกภูมิภาคและจบลงที่ Six Major เพื่อนำสุดยอดทีมทั่วโลก 16 ทีมมาไว้ด้วยกัน – สี่ทีมต่อภูมิภาคจากทั้งหมดสี่ภูมิภาค แต่ละสเตจจะมีเงินรางวัลและแต้มไว้จัดอันดับโลก อันดับโลกจะกำหนดตำแหน่งของทั้งสิบหกทีมในงานแข่ง Six Invitational ประจำปี หลังจากแข่งครบทั้ง 3 สเตจแล้ว ไตรมาสสุดท้ายของซีซันจะมีขึ้นเพื่อการแข่งรอบชิงของภูมิภาคและคัดทีมออก จากนั้นซีซันจะได้บทสรุปใน Six Invitational ที่สุดยอดทีมของโลกจะได้มงกุฎไปครอง นอกจากนั้นจะมีอีกสี่ทีมเสริมที่จะได้รับโอกาสผ่านเข้าสู่ Six Invitational จาก Regional Open Qualifiers ทำให้งาน Six Invitational มีทีมร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีมด้วยกัน