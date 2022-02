"A3: STILL ALIVE" เปิดตัวเหรียญ INETRIUM มุ่งสู่ Play to Earn เต็มตัว

ผู้เล่นจะสามารถเป็นเจ้าของเหรียญ "INETRIUM" โดยการเข้าเล่นดันเจี้ยน INETRIUM ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีเลเวล 190 ขึ้นไป ผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับแร่ INETRIUM จากการปราบมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน ซึ่งสามารถนำแร่ไปใช้ในการอัปเกรดตัวละคร หรือเข้าโรงถลุงเพื่อเปลี่ยนแร่เป็นเหรียญ INETRIUM ได้เหรียญ INETRIUM ถือเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินของเกม A3: STILL ALIVE ที่ผู้เล่นสามารถใช้ซื้อไอเทมภายในเกม นำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่น หรือใช้ทำธุรกรรมทางการเงินในโลกจริงสำหรับอัปเดตใหม่ครั้งนี้ยังมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีก 10 เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะมีบัฟเพิ่ม EXP และอัตราดรอปไอเทม ให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "อันดับพลังต่อสู้" ซึ่งผู้ชนะจะได้รับแร่ INETRIUM เป็นของรางวัลอีกด้วยผู้เล่นที่สนใจใช้งานเหรียญ INETRIUM สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://a3global.netmarble.com/en/landing#pre-register เกม "A3: STILL ALIVE" เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วทั้งในระบบ iOS, Android และ Windows PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://a3global.netmarble.com และแฟนเพจ A3: Still Alive