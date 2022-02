เกมการ์ด "Magic: The Gathering" เตรียมจัดนิทรรศการศิลปะแบบวีอาร์ 18 ก.พ.นี้

นิทรรศการ "Magic: The Gathering Virtual Art" จะเปิดให้เข้าชมในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และไทย ผ่านทางร้าน WPN (Wizards Play Network) ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์นี้ (ตามเวลาเปิดทำการแต่ละร้าน) โดย Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic: The Gathering ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ One World Rental บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการจัดงานนิทรรศการนิทรรศการ "Magic: The Gathering Visual Art Exhibition - 83 Artists who Drew the World of Kamigawa: Neon Dynasty" จัดขึ้นพร้อมกันกับการเปิดตัวการ์ดชุดใหม่ Kamigawa: Neon Dynasty ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะเป็นนิทรรศการศิลปะแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะในรูปแบบเสมือนจริง (VR) พร้อมด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่น ผู้เข้าร่วมงานสามารถชื่นชมงานศิลปะผ่านการเดินชมรอบ ๆ งาน พร้อมพูดคุยกับผู้เข้าชมงานท่านอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลได้จากที่บ้านด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ VR เพื่อสัมผัสโลกของชุดการ์ดใหม่ Kamigawa: Neon Dynastyผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมผลงานศิลปะผ่านการ์ดเกมในชุด Kamigawa: Neon Dynasty วาดโดยศิลปินจำนวน 83 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากศิลปินชาวญี่ปุ่น อาทิ คุณเท็ตสึโอะ ฮาระ (ผู้วาดการ์ตูนเรื่อง "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ") คุณโยจิ ชินคาวะ (ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ KOJIMA PRODUCTION Co.,Ltd.) และคุณคัตสึยะ เทราดะ (ผู้ออกแบบตัวละคร "Kamen Rider W") ในนิทรรศการนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่เพียงจะได้เพลิดเพลินไปกับโลกแห่งการ์ด Magic และศิลปะผ่านการ์ดเกมในรูปแบบ VR เท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อวาตาร์ของผู้เข้าร่วมงานจะวิวัฒนาการตามการ์ดที่ได้รับขึ้นอยู่กับตวามสำเร็จในการแคปเจอร์ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาพิเศษอย่างตัวละคร 3 มิติที่จะปรากฎขึ้นมาจากการ์ดให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมและสามารถถ่ายรูปได้ผู้เข้าร่วมงานที่รับชมผลงานศิลปะทั้ง 134 ชิ้น หลังจากรับชมผลงานครบ และกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์แคมเปญพิเศษ จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโปสเตอร์ขนาด B2 พร้อมลายเซ็นคุณเท็ตสึโอะ ฮาระ (ผู้วาดการ์ตูนเรื่อง "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ") จำนวน 5 รางวัล อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://mtg-kamigawa-vr.art/ นิทรรศการ "Magic: The Gathering Virtual Art" จะเริ่มเปิดให้เข้าชมในวัน 18 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมวางจำหน่ายการ์ดชุดใหม่ Kamigawa: Neon Dynasty ในวันเดียวกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com และแฟนเพจ Magic: The Gathering