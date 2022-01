เน็ตมาร์เบิ้ลเปิดตัวเกม Open World จากอนิเมะ "ศึกตำนาน 7 อัศวิน"

เน็ตมาร์เบิ้ล เผยว่าจากความสำเร็จของเกมมือถือ Seven Deadly Sins: Battle of Light and Darkness ทำให้เน็ตมาร์เบิ้ลตัดสินใจที่จะขยายจักรวาลของ "ศึกตำนาน 7 อัศวิน" ให้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้น ด้วยเกม "Seven Deadly Sins: Origin" ที่ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในดินแดนบริทาเนีย พร้อมสำรวจโลกและเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะเกมเพลย์จะเป็นแนวแอ็คชั่นผจญภัยที่ผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครได้อย่างอิสระ โดยในการต่อสู้จะสามารถใช้สกิลและท่าไม้ตาย ทำคอมโบร่วมกับตัวละครในทีม หรือใช้ความสามารถเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการสำรวจ ซึ่งโลกของเกมจะมีความกว้างใหญ่ที่ผู้เล่นสามารถสำรวจได้ทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้เล่นได้สร้างเรื่องราวการผจญภัยในแบบของตัวเอง