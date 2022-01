เกมมือถือ "Attack on Titan" เตรียมเปิดให้บริการในญี่ปุ่น 11 ก.พ.นี้

"Attack on Titan Brave Order" เป็นเกมบนมือถือแนว RPG ที่ผู้เล่นจะได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสำรวจ ร่วมทีมกับตัวละครจากการ์ตูนอย่าง เอเลน, มิคาสะ, ลีไว ฯลฯ ต่อสู้กับเหล่าไททันตามเนื้อเรื่องดั้งเดิม พร้อมเสียงพากย์แบบ Full Voice โดยนักพากย์จากอนิเมะต้นฉบับเกมเพลย์จะให้ผู้เล่นจัดทีมตัวละคร ทำภารกิจกำจัดไททัน ซึ่งแสดงผลในรูปแบบสามมิติ มาพร้อมสกิลและท่าไม้ตายประจำตัวของแต่ละตัวละครที่สามารถอัพเกรดได้ และนอกจากโหมดเนื้อเรื่อง ยังมีโหมดการเล่นอื่น ๆ ทั้งภารกิจรายวัน, ภารกิจรายสัปดาห์, ปราบบอส และโหมดกองบัญชาการที่ผู้เล่นสามารถตกแต่งห้องพัก จัดวางเฟอร์นิเจอร์ และพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวละครต่าง ๆ ได้"Attack on Titan Brave Order" จะเปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://shingeki-bo.enish.com/ และ Twitter: Attack on Titan Brave Order