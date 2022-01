"The Sims 4" เตรียมจัดไลฟ์สตรีมขอบคุณเกมเมอร์ชาวไทย 4 ก.พ.นี้

แจกขั้นที่ 2:

แจกขั้นที่ 3:

แจกขั้นที่ 4:

The Sims 4 Virtual Anniversary Celebration จัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบการวางจำหน่ายของเกมเดอะซิมส์ภาคแรก รวมไปถึงขอบคุณเกมเมอร์ชาวไทยที่สนับสนุนเกมมาตลอดหลายปี โดยภายในงานไลฟ์สตรีมจะมีกิจกรรมมากมายให้เหล่าเกมเมอร์ได้ร่วมสนุก พร้อมพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ "Bowkylion" ศิลปินดังผู้ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์เดอะซิมส์ ที่จะมาแสดงมินิคอนเสิร์ตและจับฉลากแจกของรางวัลให้กับผู้ชมอีกด้วย14:00 น. Get Together Sul Sul แฟนเดอะซิมส์คนไทย14:30 น. Discovery University ทดสอบความรู้ THE SIMS 4 101 เล่นเกมตอบคำถามและทายภาพพร้อมแจกของรางวัล15:30 น. Get Famous กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ Bowkylion เล่นกิจกรรมพร้อมจับฉลากแจกของให้กับผู้ชม16:00 น. City Living สนุกกับ Mini Concert Exclusive สำหรับแฟนเดอะซิมส์โดยคุณ Bowkylionทีมงานจะเลือกแฟนเดอะซิมส์ตัวยงจำนวน 100 คนมาร่วมรับชมงานสด ๆ ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยผู้โชคดีทั้ง 100 คนจะได้รับเสื้อยืดสุดพิเศษที่ออกแบบโดยศิลปินชาวไทยคุณ KHAE พร้อมกระเป๋ากันน้ำลายเดอะซิมส์แบบ Limited Edition ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่แฟนเพจ The Sims Thailand แฟน ๆ 100 คนที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานไลฟ์สตรีมจะสามารถร่วมเล่นเกมตอบคำถาม "Discovery University" เพื่อทดสอบความรู้ในฐานะแฟนพันธุ์แท้เดอะซิมส์ โดยทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีจากคนดูในงานเพื่อตอบคำถาม ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับเซ็ตของที่ระลึกสุด Exclusive ออกแบบโดยศิลปินชาวไทยคุณ FAHFAHSสำหรับแฟน ๆ ที่รับชมไลฟ์สตรีมทางบ้าน แม้จะไม่ได้รับเลือกเป็นผู้โชคดี 100 คน ก็สามารถลุ้นรางวัลได้ เพียงแค่ลงชื่อในแบบฟอร์ม https://forms.gle/s3FhSeH3hGoks27h8 และแชร์คลิปวิดีโอไลฟ์สตรีมทาง Facebook ในวันงาน (พร้อมเปิดสาธารณะ) ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมจับฉลากเพื่อรับรางวัลใหญ่จากคุณ Bowkylion โดยของรางวัลประกอบด้วย● ชุดมหากาพย์รวมเกม The Sims 4 ทั้งหมด รวมทุก EP, GP, SP และ Kits (จำนวน 1 รางวัล)● ชุด Pack สำหรับเกม The Sims 4 จำนวน 10 ชิ้น แบ่งออกเป็น Expansion Pack (x2), Game Pack (x3), Stuff Pack (x3), Kits (x2) ซึ่งสามารถเลือกเจาะจง Pack ที่ต้องการได้ (จำนวน 3 รางวัล)ทีมงานได้เตรียมคำถามที่จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับเกมเดอะซิมส์ของคุณ Bowkylion ไว้ ซึ่งทุกครั้งที่คุณ Bowkylion ตอบถูก จะสุ่มแจกของที่ระลึกให้คนดูไลฟ์สตรีมคำตอบละ 10 คน และถ้าตอบถูกถึง 5 ข้อ จะสุ่มแจกเพิ่มไปถึง 60 คนThe Sims 4 Virtual Anniversary Celebration จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ทางแฟนเพจ Bowkylion ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ The Sims Thailand