รวมทุกภาค! เปิดผลโหวต "สุดยอดคาเมนไรเดอร์" จากชาวญี่ปุ่น

การโหวตครั้งนี้จัดขึ้นตรงกับการฉลองครบรอบ 50 ปีแฟรนไชส์ไรเดอร์ เปิดรับคะแนนระหว่างวันที่ 17 กันยายนถึง 17 ตุลาคม นำมาประกาศผลเป็นรายการพิเศษออกอากาศเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจำนวนการโหวตทั้งหมดคือ 567,710 คะแนน มีการเก็บสถิติแบ่งเป็นชาย 66.1 เปอร์เซ็นต์และหญิง 33.9 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุ 20-29 ปีมากที่สุด ตามด้วยช่วงอายุ 19 ปีลงไป ขณะที่รุ่นใหญ่วัย 40-50-60 ก็มาร่วมด้วยไม่น้อยหัวข้อความนิยมจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ มีตัวเลือกให้ครบทุกภาคทั้งที่ฉายโทรทัศน์ หนังโรง และช่องทางอื่นอย่างเช่นบริการสตรีมมิงหรือหนังแบบส่งลงแผ่นอันดับแรกคือซีรีส์ไรเดอร์ยอดนิยมนับเป็นเรื่อง ผู้ชนะคือ "คาเมนไรเดอร์เดนโอ" ผู้มาในธีมรถไฟขวัญใจเด็กๆ ออกอากาศเมื่อปี 2007 ตามด้วยอันดับสอง "คาเมนไรเดอร์ดับเบิล" คู่หูนักสืบจากปี 2009 และอันดับสาม "คาเมนไรเดอร์โอส" ใช้พลังจากเหรียญแปลงร่างตามมาติดๆ ในปี 2010หมวดต่อมาคือไรเดอร์แบบนับแยกเป็นตัวละคร ผู้ชนะยังคงเป็น "คาเมนไรเดอร์เดนโอ" ต่อด้วยอันดับสอง "คาเมนไรเดอร์ดับเบิล" เหมือนเดิม ขณะที่อันดับสามก็มี "คาเมนไรเดอร์คูกะ" แทรกขึ้นมา นับเป็นภาคแรกสุดของยุคเฮเซออกฉายเมื่อปี 2000ลำดับสุดท้ายคือเพลงประกอบยอดนิยม ที่หนึ่งคือ "EXCITE" ของศิลปิน ไดอิจิ มิอุระ ใช้ในไตเติลเปิดคาเมนไรเดอร์เอ็กเซดปี 2016 ตามด้วยเพลง "Be The One" โดยศิลปิน PANDORA feat.Beverly จากภาคคาเมนไรเดอร์บิลด์ปี 2017 และที่สามคือ "Anything Goes!" ของนักร้องสาว มากิ โอกุโระ จากภาคคาเมนไรเดอร์โอสสำหรับอันดับอื่นที่เหลือ ทาง NHK ก็ทำเป็นเว็บไซต์ประกาศผล ให้เข้าไปชมกันได้