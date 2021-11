ปราสาทสายฟ้าล้างแค้น! คว้าตั๋วใบสุดท้ายสู่การแข่ง AIC 2021

Buriram United Esports







การแข่งขัน Road to AIC 2021 มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 8 ทีม ได้แก่ Buriram United Esports, Bacon Time, eArena, King of Gamers Club, PSG Esports, Force Gaming, eArena Academy และ Goldcity Esport Alpha ซึ่งทั้ง 8 ทีมจะต้องแข่งขันกัน 4 วันต่อเนื่อง เพื่อหาทีมสุดท้ายที่คู่ควรกับเวทีระดับโลกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น และผลการแข่งขันออกมาดังนี้ทางฝั่งสโมสรสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง PSG Esports ได้มีการปรับทัพผู้เล่น ด้วยการดึง Porza เข้ามาร่วมทีมในตำแหน่ง Support ซึ่งเขาก็เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยม พาทีมขึ้นนำไปได้ถึง 2-0 แต่ทาง King of Gamers Club ก็แก้เกมได้ทันท่วงที ไล่ตีตื้นขึ้นมาจนคะแนนเท่ากันที่ 2-2 และในเกมที่ 5 ดูเหมือนจะเป็นทางฝั่ง PSG Esports ที่สามารถควบคุมแผนที่และเวลาได้ดีกว่า พวกเขาอาศัยจังหวะที่ Dark Slayer เกิด ดึงให้ King of Gamers Club ต้องเข้ามาไฟต์อย่างช่วยไม่ได้ และเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ ชัยชนะจึงตกเป็นของ PSG Esports ในที่สุด จบลงที่คะแนน 2-3แม้จะเพิ่งเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่าง Porza ไป แต่ทาง Force Gaming ก็ทำแผนมารับมือทีมคู่แข่งได้อย่างดีเยี่ยม จัดการส่ง eArena กลับลงไปสายล่างด้วยคะแนน 1-3ถึงจะเป็นทีมแชมป์จาก SAT Esports Academy แต่ก็ไม่สามารถข้ามกำแพงระดับมืออาชีพไปได้ง่าย ๆ King of Gamers Club ต่อลมหายใจตัวเองด้วยการส่ง eArena Academy กลับบ้านไปด้วยคะแนน 2-1ผลการแข่งก็ราวกับหนังม้วนเดิมจากคู่ที่แล้ว กำแพงฝีมือระหว่าง Semi-pro กับระดับ Pro ยังคงตั้งตระหง่าน ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ง่าย ๆ นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่มาจากลีกระดับ Semi-pro เช่นกัน eArena ส่ง Goldcity Esport Alpha กลับบ้านไปอีกทีมด้วยคะแนน 2-1ในสองเกมแรก ฝั่ง PSG Esports เดินเกมและซ้อนดักจังหวะของ Bacon Time ได้อย่างเฉียบคม ด้วยการนำของ DCB หนุ่มน้อยตำแหน่ง Jungle ที่เริ่มฉายแววดาวรุ่งให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ PSG Esports สามารถขึ้นนำไปได้ก่อน 2-0 และถึงแม้ในเกมที่ 3 ฝั่ง Bacon Time ดูจะเริ่มแก้เกมได้บ้าง พวกเขากดดันอยู่ที่หน้าของ PSG Esports อยู่พักใหญ่ แต่จังหวะผิดพลาดก็เกิดขึ้น ด้วยการยืนค้ำแนวหน้าของ Summer บวกกับ DCB ที่จ่ายดาเมจอย่างสบายใจ ทำให้ทีมไฟต์ของ Bacon Time แตกกระเจิง ผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้แฟน ๆ ของเจ้าหมูไม่อยากเชื่อสายตา เพราะ PSG Esports สามารถจัดการทีมดีกรีแชมป์ RoV Pro League ของซีซันที่แล้วไปได้ถึง 0-3ปราสาทสายฟ้าจัดหนักไม่พัก บุกอยู่ฝ่ายเดียวจน Force Gaming ไม่อาจจะทานทนไหว พ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน 3-1ในสองเกมแรก ทั้งสองทีมต่างอวดฟอร์มกันแบบไม่มีใครยอมใคร ทำให้เสมอกัน 1-1 เกม ต้องวัดกันในเกมสุดท้าย โดยทั้งคู่ต่างไล่คิลกันแบบไม่หยุด ท้ายที่สุดทางฝั่งของ Force Gaming ก็พลาดท่าโดน King of Gamers Club ดักเก็บไปได้ 2 ศพ ทำให้เหลือผู้เล่นไม่มากพอที่จะกันบ้าน ส่งผลให้ King of Gamers Club ตีบ้านแตกและเอาชนะไปด้วยคะแนน 2-1ด้าน Bacon Time ไม่มีที่ให้ถอยอีกต่อไปแล้ว หากแพ้ครั้งนี้พวกเขาจะต้องกลับบ้านอย่างไม่มีทางเลือก ด้วยสถานการณ์ที่กดดัน ทำให้ Bacon Time ระเบิดฟอร์มเก่ง เอาชนะ eArena มาได้อย่างรวดเร็วด้วยคะแนน 2-0ปราสาทสายฟ้ายังคงรักษามาตรฐานได้ดี พวกเขาจัดการดับฝัน PSG Esports ส่งกลับบ้านไปด้วยคะแนน 0-3 เข้าไปรอในรอบ Grand Final เป็นทีมแรกต้องขอชมทาง King of Gamers Club ที่ทำแผนมารับมือ Bacon Time ได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยประสบการณ์ในการแข่งขันที่ต่างกัน ทำให้ King of Gamers Club เล่นพลาดไปอย่างน่าเสียดาย แน่นอนว่าทาง Bacon Time ไม่พลาดโอกาสนี้ คว้าชัยชนะเข้าสู่แมตช์ต่อไปในเกมที่หนึ่งทาง Bacon Time สามารถขึ้นนำออกตัวไปก่อน แต่ทาง PSG Esports ก็กัดไม่ปล่อย ตีตื้นขึ้นมาที่คะแนน 1-1 ในเกมที่ 3 นั้น รูปเกมตกไปเป็นของฝั่ง PSG Esports อย่างเห็นได้ชัด ทว่าต้องชมทาง Taox ที่ดึงความสามารถของ Tachi มาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม เขาสามารถตัดไฟต์ ไม่ให้ตัวดาเมจของ PSG Esports เข้าไปจ่ายดาเมจได้ง่าย ๆ ทำให้ Bacon Time พลิกกลับมาเอาชนะได้ในที่สุด และในเกมตัดสินนั้น ด้วยแรงใจที่สามารถพลิกกลับมาชนะได้จากเกมก่อนหน้า ทำให้ Bacon Time เล่นด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม จัดการ PSG Esports ล้างแค้นได้สำเร็จในเกมแรก Buriram United Esports ขุดหลุมพรางให้ Bacon Time เลือกหยิบตัวเก่งประจำเมต้าอย่าง Aya มา ซึ่งแน่นอนว่าทางปราสาทสายฟ้าได้เตรียมแก้เกมเอาไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแย่ง Taara ไม่ให้เล่นคู่กับ Aya ได้ง่าย ๆ พร้อมกับหยิบฮีโร่อย่าง Luariel Maloch และ Airi มาเพื่อทำดาเมจเข้าเลือดโดยตรง ทำให้ Aya ไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ทันจนต้องตายไปเป็นคู่ในที่สุดและด้วยหลุมพรางของ Aya ทำให้ Buriram United Esports เล่นง่ายขึ้นอย่างมากในเกมหลัง ๆ เพราะฝั่ง Bacon Time ต้องมาคอยพะวงในการแบน Aya ไม่ให้ฝั่ง Burriam United Esports ได้เล่นอย่างสะดวก ทำให้พวกเขาต้องเสียสล็อตแบนไปฟรี ๆ 1 ตัว ด้วยเหตุผลนั้นเอง ทำให้ Buriram United Esports สามารถขึ้นนำ Bacon Time ไปได้ก่อนถึง 3 เกมติดทว่าในเกม 4 และ 5 ฝั่ง Bacon Time ได้จับตัวถนัดจึงทำให้เอาคืนมาได้ถึงสองเกมรวดเช่นกัน คะแนนตีตื้นไล่กันอยู่ที่ 3-2 และในเกมที่ 6 กลับเป็นฝ่ายของ Bacon Time ที่เล่นพลาดหลายจังหวะ ทำให้ Burriam United Esports ชิงความได้เปรียบต้นเกม พร้อมกับ Difoxn ที่ฟอร์มเฉิดฉายในการเล่น Hayate ทำให้เกมตัดสินชะตาเกมนี้ ตกเป็นของปราสาทสายฟ้าไปโดยปริยายในตอนนี้ประเทศไทยได้ตัวแทนทั้ง 3 ทีมพร้อมหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือแชมป์โลกทีมล่าสุด ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการ RoV ด้วยสไตล์การเล่นที่ยืดหยุ่นไม่เหมือนใครแม้จะเป็นทีมที่เพิ่งรวมตัวกันได้ไม่นาน แต่ด้วยเคมีที่เข้ากันของคนในทีม ทำให้ทีมนี้ก้าวขึ้นมาเทียบเคียงทีมรุ่นพี่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และหนึ่งในขาประจำการแข่งขันนานาชาติ ต้องมาลุ้นกันว่าในครั้งนี้ พวกเขาจะทำตามความฝัน คว้าแชมป์โลกมาครองได้หรือไม่การแข่งขัน AIC 2021: 5th Anniversary จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคมนี้ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีรางวัลสูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 33,000,000 บาท มาร่วมเชียร์ตัวแทนไทยให้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในเวทีโลกของเกม RoV ได้ที่แฟนเพจ Garena RoV Tournament และ YouTube: Garena RoV Thailand