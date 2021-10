รีเมก "Prince of Persia: The Sands of Time" ประกาศเลื่อนอีกรอบ

ในตอนแรกสุด เกมนี้ก็เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน 2020 และวางแผนจะออกเดือนมกราคม 2021 ทำลงคอนโซล PS4 Xbox One และ PC แต่ก็มีการประกาศเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายรอบโดยให้เหตุผลว่าต้องการปรับปรุงคุณภาพล่าสุด กำหนดออกของเกมคือปีงบประมาณหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนเมษายน 2022 ถึงมีนาคม 2023 ยังไม่เจาะจงช่วงเวลาแน่ชัดตัวเกมจะถูกสร้างบนเอนจิ้น Anvil อันเดียวกับที่เคยใช้ในซีรีส์ Assassin's Creed พัฒนาโดยสตูดิโอสาขาอินเดียเมืองมุมไบและปูเน ทำใหม่หมดทุกอย่างทั้งกราฟิก การบันทึกเสียง มุมกล้อง รวมถึงวิธีควบคุมในฉากต่อสู้สำหรับเกม Prince of Persia: The Sands of Time ต้นฉบับก็ออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2003 ยุคคอนโซล PS2 ซึ่งก็ประสบความสำเร็จใหญ่ทั้งในด้านรายรับและคำวิจารณ์ ถึงขั้นมีการดัดแปลงเป็นหนังฮอลลีวูดมาแล้ว