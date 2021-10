เลอโนโวเปิดตัวเกมมิ่งมอนิเตอร์แบบ IPS เล่นเกมคมชัด ไร้การกระตุก

ราคาและการจัดจำหน่าย







จอมอนิเตอร์รุ่น Lenovo G27-20 ขนาด 27 นิ้ว มาพร้อมอัตราการรีเฟรชสูงถึง 144Hz หน้าจอละเอียดสูงสุดแบบ Full HD (1920 x 1080) และระยะเวลาตอบสนองต่อภาพเคลื่อนไหวหรือ MPRT2 เพียง 1 มิลลิวินาที ตอบสนองต่อภาพซ้อนในเวลาเพียง 3 มิลลิวินาที จึงให้ภาพที่คมชัด ลดปัญหาภาพกระตุกด้วยอัตราส่วนหน้าจอขนาด 16:9 ที่ให้มุมมองภาพแบบกว้าง การแสดงผลแบบ IPS ที่มาพร้อมคุณสมบัติค่าสีที่เที่ยงตรงเทียบเท่ากับจอภาพขนาด 10 บิต และ 8 บิต + FRC ความแม่นยำของค่าสีแบบ sRGB 99% จึงทำให้จอมอนิเตอร์ Lenovo G27-20 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงอย่างการเล่นเกม หรือเพื่อการทำงานระดับมืออาชีพที่ต้องการจอมอนิเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพรียวบางแต่ดุดันด้วยฝาครอบสีดำ Raven Black โดดเด่นด้วยฐานขาตั้งทรง Vector V ประดับสีไฟ LED สีเขียวแบบทีล ให้ความทันสมัย ฐานสามารถเอียงได้ตั้งแต่ -5° - 22° เพื่อความเหมาะสมในการนั่งใช้งานของแต่ละบุคคลตามหลักสรีรศาสตร์ ลดอาการเมื่อยล้าของสายตา บ่าและลำคอ และศีรษะ ตัวเครื่องมาพร้อมสว่างหน้าจอสูงสุด 400 nits ขอบจอที่บางเฉียบทั้ง 3 ด้านให้ประสบการณ์การรับภาพที่เต็มอรรถรสระบบ High Dynamic Range (HDR) ที่อยู่ในจอมอนิเตอร์ Lenovo G27-20 ให้สีสันสมจริงในทุกการใช้งานผ่านพอร์ตมาตรฐานอย่าง HDMI และ DisplayPort (1.2) รวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เล่นเกม นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Lenovo Artery ยังสามารถปรับค่าความสว่าง ค่าคอนทราสต์ และสีต่าง ๆ บนหน้าจอภาพเพื่อเปิดรับประสบการณ์การเล่นเกมที่สามารถปรับแต่งเองได้อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มองหาหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดกลาง เลอโนโวชวนคุณมายกประสบการณ์การเล่นเกมให้เหนือขึ้นอีกระดับด้วยหน้าจอ Lenovo G24-20 ขนาด 23.8 นิ้ว FHD 1920 x 1080 แบบ IPS ที่ให้ค่าความแม่นยำของสีแบบ sRGB 99% , 8 บิต ความสว่างสูงสุด 350 nits เพื่อภาพที่มีมิติ คมชัด สมจริงระดับ HDRเหล่าเกมเมอร์ต่างรู้ดีว่า ความเร็วในการตอบสนองของจอเป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องที่อาจทำให้แพ้หรือชนะในเกมได้ Lenovo G24-20 มีอัตราการรีเฟรชที่ 144 Hz และโอเวอร์คล็อกสูงสุดถึง 165 Hz จึงให้ความเร็วในการแสดงผลต่อวินาทีได้มากขึ้น ส่งผลให้การรันวิดีโอเร็วและลื่นไหลมากขึ้น ตอบสนองต่อภาพเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเพียง 0.5 มิลลิวินาที และเทคโนโลยี AMD Freesync™ Premium ช่วยลดอาการกระตุกของหน้าจอ ให้ทุกเกมเล่นได้อย่างลื่นไหลLenovo G24-20 มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัย แต่เน้นการใช้งานสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ ตัวเครื่องสูงและมีฐานขาตั้งที่แข็งแรงในธีม Vector V เพิ่มสไตล์ให้พื้นที่การใช้งานของคุณ สามารถปรับความสูงได้หลากหลายเพื่อความสบายตามหลักสรีรศาสตร์ที่ถูกต้อง หน้าจอแสดงผลมาพร้อมกับเทคโนโลยี Low Blue Light ที่ได้รับการรองรับโดย TÜV Rheinland เป็นตัวช่วยที่สามารถลดอาการล้าสายตา เมื่อมองจอแสดงผล ไม่ว่าวิดีโอหรือท่องเว็บไซต์ หรือดื่มด่ำกับความบันเทิงและทำงาน รวมถึงเรียนรู้จากที่บ้านนักกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพ แน่นอนว่าต้องมีทักษะ มีความคล่องแคล่วในการเล่น รวมถึงสามารถใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างคล่องมือในทุกนาทีที่อยู่ในเกม และมีเพียงมอนิเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมระดับมืออาชีพเท่านั้นที่จะตอบโจทย์ได้สนุกกับการเล่นเกมด้วยจอมอนิเตอร์ของมืออาชีพขนาด 24.5 นิ้ว อย่าง Lenovo Legion Y25-25 Gaming ที่แสดงผลแบบ Full HD IPS ขอบจอบางให้วิสัยทัศน์การมองเห็นที่กว้างขวางกว่าเดิม เพิ่มอัตราการรีเฟรชสูงถึง 240 Hz และการแสดงผลระดับ FPS ที่มากขึ้นทำให้การสร้างภาพ GPU บนจอภาพเร็วขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ไม่มีปัญหาการกระตุกของเกม และเพิ่มประสิทธิภาพของจอด้วยเทคโนโลยี AMD® Radeon FreeSync™Legion Y25-25 สามารถเชื่อมต่อกับ PC หรือคอนโซล ได้อย่างหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้งานถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้พอร์ต USB 3.0 (2 กับ BC 1.2) มาพร้อมช่องเสียบออดิโอทำให้การเชื่อมต่อลำโพงหรืออุปกรณ์เสียงอื่น ๆ เพื่อรับประสบการณ์ภาพและเสียงที่สมจริงทำได้อย่างสะดวก บริเวณขอบหน้าจอมีขอเกี่ยวสำหรับเป็นที่แขวนหูฟังให้ผู้ใช้งานสามารถแขวนได้ในระยะที่เอื้อมถึงจอมอนิเตอร์ Legion Y25-25 เป็นหน้าจอแบบกันแสงสะท้อนจึงให้ความรู้สึกสบายตา ทั้งยังมาพร้อมความสว่างสูงสุด 400 nits และผ่านการรับรองจาก TÜV® Rheinland ว่าช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้ปัญหาเรื่องความเมื่อยล้าของสายตาลดลง ฐานขาตั้งของตัวจอสามารถปรับระดับ และมุมมองได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเอียง ยก หมุน รวมไปถึงสามารถยึดกับกำแพงเพื่อแสดงผลบนผนังแบบลอยก็สามารถทำได้• The 27-inch Lenovo G27-20 gaming monitor ราคาจำหน่าย 8,290 บาท• The 27-inch Lenovo G24-20 gaming monitor ราคาจำหน่าย 6,690 บาท• The 27-inch Lenovo Legion Y25-25 gaming monitor ราคาจำหน่าย 10,990 บาทจอมอนิเตอร์ทุกรุ่นมาพร้อมกับการรับประกันแบบ Advanced Exchange Service ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนตัวจอในทันที หากประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรืออุปกรณ์เสียหายภายในวันถัดไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lenovo.com และแฟนเพจ Lenovo Thailand