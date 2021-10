"แทรปเปอร์" บุก For Honor ในอีเวนต์ฮัลโลวีนครอสโอเวอร์

ในอีเวนต์ฮัลโลวีนครอสโอเวอร์ For Honor x Dead By Daylight จะเปิดให้เล่นโหมด PVP 4v4 แบบจำกัดเวลา "Survivors of the Fog" โดยในโหมดนี้สภาพแวดล้อมจะถูกตกแต่งให้น่าขนลุกตามจักรวาล Dead By Daylight ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับศัตรู พร้อมหาทางเอาชีวิตรอดจากที่จะออกตระเวนทั่วแผนที่เพื่อตามล่าผู้เล่นทุกคนในช่วงอีเวนต์ ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลมากมายผ่าน พาสอีเวนต์ฟรี เช่น ชุดแต่งกายออกศึก, เอฟเฟ็กต์ รวมถึงของตกแต่งใหม่ ๆ นอกจากรางวัลของพาสอีเวนต์ฟรีแล้ว ผู้เล่นยังได้สิทธิ์ใช้ท่าเผด็จศึก, ชุดแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ และซิกเนเจอร์เอ็กซ์คลูซีฟสไตล์ Dead By Daylightนอกจากนี้ สำหรับลูกค้า Amazon Prime และ Prime Video จะสามารถรับแพ็คโบนัส Amazon Prime Gaming ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 29 พฤศจิกายน ซึ่งในแพ็คประกอบด้วย สถานะแชมเปียน 7 วัน, ลังบรรจุของสองลัง และระดับแบทเทิลพาสสามระดับFor Honor วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ forhonorgame.com และแฟนเพจ For Honor