"God of War" เตรียมวางจำหน่ายบนพีซี 14 ม.ค. ปีหน้า!

หลังจากที่ Sony เริ่มนำเกมเอ็กซ์คลูซีฟของ PlayStation อย่าง Horizon Zero Dawn และ Days Gone มาจำหน่ายบนพีซี เกมเมอร์ต่างคาดการณ์กันว่าเกมเอ็กซ์คลูซีฟถัดไปจะเป็นเกมใด ซึ่งล่าสุดก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วคือ "God of War" (2018) เกมแอ็คชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์จาก Santa Monica Studio ที่คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมจากหลายสำนัก และทำยอดขายไปถึง 19.5 ล้านชุด (สถิติ ณ เดือนสิงหาคม 2564)ตัวเกมเวอร์ชั่นพีซีจะได้รับการยกระดับกราฟฟิก ด้วยความละเอียดการแสดงผลระดับ 4K (สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ) และปลดล็อคเฟรมเรท พร้อมผสมผสานกับฟีเจอร์ NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) อย่างเต็มรูปแบบบนกราฟิกการ์ด RTX รวมถึงรองรับการแสดงผลแบบ 21:9 Ultra-widescreen ทั้งนี้ ผู้เล่นสามารถปรับแต่งการควบคุมบนคอนโทรลเลอร์และคีย์บอร์ดได้ตามความถนัดของตัวเองGod of War (2018) เล่าเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของ "เครโทส" ชายผู้ใช้ชีวิตอยู่นอกเงามืดของเหล่าพระเจ้า ต้องปรับตัวสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคย เผชิญกับภัยคุกตามต่าง ๆ และโอกาสครั้งที่สองของการเป็นพ่อคน เครโทสในฐานะครูฝึก และคนที่คอยปกป้องคุ้มครอง "อาเทรอุส" ลูกชายที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเพื่อให้ผู้เป็นพ่อยอมรับในฝีมือ เขาต้องเผชิญกับความกดดันในการต่อกรและควบคุมอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดของเขาและลูกชายในโลกใหม่อันแสนโหดร้าย