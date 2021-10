การีนาผนึกกำลังภาครัฐร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมอุตสาหกรรมอีสปอร์ตครั้งยิ่งใหญ่

การลงนามบันทึกข้อตกลงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยร่วมกันพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่นอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้ได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้กล่าวว่า “ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอีสปอร์ตในเมืองไทย ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดแนวทางการผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของประเทศไทยในปี 2565 ไว้ โดยทางภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาชีพอย่างเป็นระบบในประเทศไทย ซึ่งจะเน้นลีกการแข่งขันระดับอาชีพ และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มนักกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย ให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ให้เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง”จากการคาดการณ์ของ Newzoo อุตสาหกรรมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่ากว่า 39 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งอาชีพที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตโดยตรง และอาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งยังมีการประเมินตัวเลขของปี 2567 ว่ามีแนวโน้มจะขึ้นไปถึง 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้านจำนวนผู้รับชมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คาดว่าจะมีจำนวนถึง 42.5 ล้านคนในปี 2564สำหรับประเทศไทย อีสปอร์ตได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ที่กลายเป็นความบันเทิงที่แพร่หลายสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ส่งผลให้นักกีฬาอีสปอร์ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า “กกท. ได้ให้ความสำคัญและลงมือผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอย่างจริงจัง โดยเมื่อไม่นานมานี้ เราได้จัดทำโครงการ SAT Esports Academy เพื่อปลุกปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตสมัครเล่นให้ทัดเทียมมืออาชีพ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการที่เป็น Official tournament จากการีนาต่อไป ตลอดจนได้รับโอกาสที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะและความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา สุขภาพ กายภาพ การวางแผน ฯลฯ และได้เรียนรู้จากทีมงานและโค้ชดีกรีความสามารถระดับประเทศ เพื่อให้นักกีฬามีความสามารถเทียบเท่าระดับมืออาชีพ ดังนั้นการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้นักกีฬาอีสปอร์ตเติบโต และเป็นที่ยอมรับได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”ปัจจุบัน มีนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมในโครงการ SAT Esports Academy 12 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาจาก 2 ทีมตัวแทนภูมิภาคของประเทศไทยที่แข่งขันในรายการ RoV Valor City 2021 โดยทั้ง 2 ทีม จะได้รับการฝึกฝนและอบรมตามโปรแกรม เพื่อค้นหาทีมที่ฝีมือดีที่สุดเพียง 1 ทีม ที่จะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ Road to AIC 2021 เพื่อคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2021 หรือ AIC 2021 ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 33 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้านกล่าวว่า “ในฐานะที่การีนาเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ที่นอกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้แก่อีสปอร์ตในไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมผลักดันเยาวชนที่สนใจในกีฬาอีสปอร์ตมาโดยตลอด ผ่านการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เรามีในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับภาคการศึกษาในการสร้างหลักสูตรด้านเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานโลก พร้อมทั้งมีการจัดการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งระดับประชาชนทั่วไป ระดับสมัครเล่น ระดับอาชีพ เพื่อให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือเพื่อสามารถเข้าสู่วงการอีสปอร์ตในฐานะนักกีฬาอาชีพได้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ การีนามีความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการอีสปอร์ตของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น โดยได้วางแผนการแข่งขันครั้งสำคัญเพื่อเป็นการปูเส้นทางให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้แจ้งเกิดในระดับโลกอีกด้วย”สำหรับแผนการในปี 2565 นั้น Arena of Valor (RoV) เกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) บนมือถืออันดับ 1 ในไทย ที่เปิดให้บริการโดย Garena Online (ประเทศไทย) จะสร้างเวทีสำหรับลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตทั้งในระดับมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะ และฝีมือของนักกีฬาให้เข้าไปในรอบการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยจะจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ การแข่งขันในประเทศสำหรับมือสมัครเล่นถึงระดับมืออาชีพ ได้แก่ Esports Academy, RoV Division1 และ RoV Pro League (RPL) ส่วนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ Arena of Valor World Cup (AWC) และ Arena of Valor International Championship (AIC)“นอกจากความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตระดับมืออาชีพแล้ว การีนา (ประเทศไทย) เชื่อว่าหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอีสปอร์ตไทยไปข้างหน้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขัน หรือองค์กรที่หันมาลงทุนในทีมอีสปอร์ต โดยในปัจจุบันก็มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา อาทิ สโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง (Paris Saint-Germain) และ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia) ที่เข้ามาลงทุนสร้างสโมสรอีสปอร์ตในประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไปข้างหน้า”