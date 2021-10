"Elden Ring" ประกาศเลื่อนวางจำหน่าย พร้อมเปิดทดสอบ Closed Network Test

Elden Ring เป็นเกมแอ็กชั่นอาร์พีจีแฟนตาซี พัฒนาโดยสตูดิโอ FromSoftware ร่วมกับ "จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน" นักเขียนชื่อดังผู้แต่งเรื่อง Game of Thrones เดิมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 21 มกราคม 2022 แต่เนื่องด้วยความลึกของตัวเกมที่เป็นโลกเปิด และความสลับซับซ้อนของเนื้อหาที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้ทีมงานตัดสินใจขยายระยะเวลาการพัฒนาเกม และเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเกมจะเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริงแม้จะต้องเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไป แต่สำหรับผู้เล่นที่อดใจรอจะเข้าไปท่องโลกแฟนตาซีที่ไร้รอยต่อไม่ไหว ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบเกมในระบบปิด Closed Network Test ที่จะเปิดทดสอบบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, และ Xbox Series X|S ได้ที่ https://eldenring.bn-ent.net/en/ โดยผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถเข้าเล่นในช่วงเวลาดังต่อไปนี้- 12 พฤศจิกายน เวลา 18:00 - 21:00 น.- 13 พฤศจิกายน เวลา 10:00 - 13:00 น.- 14 พฤศจิกายน เวลา 2:00 - 5:00 น.- 14 พฤศจิกายน เวลา 18:00 - 21:00 น.- 15 พศจิกายน เวลา 10:00 - 13:00 น.การเปิดทดสอบครั้งนี้จะเป็นการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์แบบออนไลน์ข้ามแพลตฟอร์ม โดยผู้เล่นที่ใช้คอนโซล PlayStation 4 จะสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นที่ใช้คอนโซล PlayStation 5 ได้ เช่นเดียวกับผู้เล่นที่เล่นบนคอนโซล Xbox Series X|S กับ Xbox One (แต่จะไม่สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง PlayStation และ Xbox ได้)ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม "Elden Ring" ได้ที่ https://bandainamcoent.asia/ และแฟนเพจ BANDAI NAMCO Entertainment