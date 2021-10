ห๊ะ! ต่อไป "Far Cry" จะเป็นเกมออนไลน์-ไก่ชนทำ PETA ไม่ปลื้ม

Far Cry 6

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)

playstationlifestyle

เชื่อว่าตอนนี้แฟนๆคงไม่แปลกใจอะไรแล้ว กับแนวทางใหม่ของบริษัท ยูบิซอฟต์ ที่ต้องการเบนเข็มโฟกัสไปที่ตลาดเกมออนไลน์ฟรีทูเพลย์ และล่าสุดดูเหมือนแฟรนไชส์ชูตติ้งโอเพ่นเวิลด์อันเป็นที่รักของใครหลายๆคนก็กำลังจะเป็นอีกหนึ่งรายที่สนองตอบนโยบายดังกล่าว จากการออกมาเปิดเผยของแหล่งข่าวผู้อ้างว่าโดยข้อมูลของเขานั้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลของ(แหล่งข่าวน่าเชื่อถืออีกรายผู้เคยทายทักถึงโปรเจกต์เกม Assassin’s Creed Infinity) ที่ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน เขาได้เคยออกมาพูดว่าทางบริษัท ยูบิซอฟต์ กำลังตั้งเป้าปรับเปลี่ยนทดลองอะไรใหม่ๆกับซีรีส์เกมฟาร์คราย หลังจากวางจำหน่ายภาคล่าสุดออกไปแล้วสำหรับข่าวลือเรื่องนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลลมปากเท่านั้น เพราะในผลงานเกมภาคล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายไปหมาดๆ ก็มีผู้เล่นพบเจออีสเตอร์เอ้กประหลาดที่ทีมพัฒนาแอบใส่บอกใบ้เอาไว้ภายในเกม โดยเป็นลักษณะของที่แปะอยู่บนกล่องไม้ในโซนพื้นที่ช่วงต้นเกม ซึ่งทุกกล่องจะมีหมายเลข 1024 เขียนกำกับอยู่ หากหยิบมือถือจริงขึ้นมาสแกนมันจะพาเราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่มีคลิปทีเซอร์ปริศนา โชว์ลูกศรสีแดงแสดงถึงตัวละครผู้เล่นที่กำลังเผชิญหน้าเข้าหากัน ขณะที่มีไอคอนรูปสัตว์ป่าอยู่รายรอบที่พร้อมจู่โจมขย้ำเราธุรกิจฟรีทูเพลย์ถือเป็นแนวทางในอนาคตของค่าย ยูบิซอฟต์ โดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้เปิดตัวเกมอย่างและไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระแสเสียงตอบรับจากเหล่าแฟนคลับค่อนข้างกังวลหวั่นใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คงต้องมารอลุ้นกันว่า Far Cry ในรูปแบบเกมออนไลน์นี้ มันจะทำให้แฟนๆรู้สึกพึงพอใจได้หรือเปล่า?ส่วนประเด็นดราม่าเกี่ยวกับ Far Cry 6 อย่างที่เรารีวิวกันไปว่า ภายในเกมมันจะมีให้เราบังคับเล่นเป็นไก่ชนลงไปสู้ศึกในสังเวียนแบบเกมไฟท์ติ้งนั้น ล่าสุดองค์กรนักร้อง เอ้ย! องค์กรพิทักษ์สัตว์อย่างก็ไม่พลาดที่จะหาเรื่องร้องเรียนให้ทางยูบิซอฟต์ ถอดถอนมินิเกมดังกล่าวออกไป เพราะเล็งเห็นว่ามันเป็นการส่งเสริมการทารุณกรรมสัตว์ ไม่ควรที่จะมีปรากฏอยู่ภายในเกมยิงกราดสาดกระสุนเชือดคอฆ่าฟันหั่นศพตายกันเป็นเบืออย่าง "ฟาร์คราย"